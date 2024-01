Scuola dell’Infanzia e scuola primaria, aperte le iscrizioni: come presentare domanda

Colline Metallifere (Grosseto). Partono da giovedì 18 gennaio, fino a sabato 10 febbraio, le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025.

Vediamo con quali modalità sarà possibile iscriversi rispettivamente alla scuola dell’Infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo statale “Don Curzio Breschi”, che comprende i plessi di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri.

Scuola dell’infanzia

L’iscrizione al primo anno di scuola è effettuata con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024. Come previsto dalla legge n. 119/2017, sono ammessi alla frequenza gli alunni che hanno effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie. Per gli alunni alle classi successive alle prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.

Per presentare il proprio progetto formativo, l’Istituto ha fissato un incontro rivolto ai genitori in vista dell’iscrizione dei propri figli al primo anno della scuola d’infanzia. L’appuntamento è fissato per mercoledì 24 gennaio alle 16.30, nell’aula riunioni della scuola primaria di Massa Marittima.

Scuola primaria e secondaria di primo grado

In questo caso invece le iscrizioni per il primo anno alla scuola primaria e al primo anno alla scuola secondaria di primo grado avverranno esclusivamente in modalità on line. Per informazioni e chiarimenti sulla procedura di iscrizione si consiglia di visitare il link https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni e accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione, al link www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o e Idas (electronic IDentification Authentication and Signature) dalle 8 del 18 gennaio alle 20 del 10 febbraio 2024.

L’Istituto “Breschi” anche in questo caso ha previsto un incontro dedicato ai genitori dei bambini che si iscrivono al primo anno di scuola primaria. L’iniziativa si svolgerà giovedì 18 gennaio alle 16.30 nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado di Massa Marittima.

L’incontro dedicato ai genitori dei bambini che si iscrivono al primo anno di scuola secondaria di 1° grado si svolgerà sempre giovedì 18 gennaio, ma alle 15.30, nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado di Massa Marittima.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Istituto comprensivo, al link https://icmassamarittima.edu.it/2023/12/29/circolare-49-iscrizioni-anno-scolastico-2024-2025/