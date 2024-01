Verso il Carnevale: gli studenti della scuola media contribuiscono alla costruzione dei carri

Follonica (Grosseto). La scuola “Arrigo Bugiani” si sta preparando al Carnevale, che per la città di Follonica è una tradizione veramente importante, con la progettazione e costruzione di due carri allegorici.

Le classi terze, alternandosi tra di loro e facendo lavoro in team, durante la settimana si stanno recando, da dicembre scorso, al laboratorio del Carnevale nell’edificio situato presso l’ex Ipsia di Follonica in viale Europa e piano piano si inizia a vedere la concretizzazione di questo lavoro a più mani.

Tutto è cominciato dalla proposta di Piero Cacialli, grande promotore delle attività del Carnevale. Gli alunni, con i professori di arte e di tecnologia, hanno accolto l’idea di sviluppare idee/ bozzetti confrontandosi tra loro in gruppi. Dopo l’esecuzione dei bozzetti, una commissione ha quindi decretato le due idee più originali e particolari. I temi dei carri realizzati grazie alla maestria di Pietro Cacialli, che ha guidato i ragazzi, saranno svelati durante le sfilate per le vie cittadine.

I ragazzi sono coinvolti nelle varie fasi di costruzione e attività per una sfilata: dal bozzetto alla lavorazione della cartapesta alla pittura dei carri e delle maschere a terra e una coreografia sulle musiche scelte dagli studenti. Una tradizione della città che non può non coinvolgere le generazioni più giovani: imparare come si crea un carro allegorico sotto la guida dei maestri è un’esperienza che i docenti della scuola “Bugiani” non volevano far mancare ai loro alunni.

Ulteriore attività che coinvolge anche le discipline di tecnologia e italiano è l’ideazione di disegni, frasi, poesie, caricature sul Carnevale che saranno riportati sul giornalino del Carnevale.

I ragazzi si sono da subito mostrati entusiasti di lavorare a questo progetto, vedendo giorno dopo giorno dei risultati, studiando tecniche nuove, apprezzando materiali per loro finora sconosciuti, apprendendo la storia del Carnevale e di Follonica, ma, soprattutto, lavorando insieme facendo gruppo, suddividendosi compiti.

Il progetto rientra a pieno titolo tra gli obiettivi della scuola secondaria di primo grado “Bugiani” di Follonica, dal rafforzamento di molteplici competenze trasversali che il progetto prevede allo star bene insieme scoprendo le tradizioni del proprio territorio e rafforzando legami con le associazione del territorio stesso.