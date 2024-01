Open Day festivo al Polo tecnologico: attività nei laboratori delle quattro specializzazioni

Grosseto. Open Day festivo al Polo tecnologico “Manetti Porciatti” di Grosseto.

Domenica 14 gennaio, a partire dalle 9.30 e fino alle 12.30, le porte dell’istituto in via De Barberi, saranno aperte per l’accoglienza del dirigente scolastico, il professor Claudio Simoni, per poi spostarsi nei laboratori dei quattro indirizzi, Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, Meccanica Meccatronia ed Energia, Costruzioni Ambiente e Territorio (Cat), con “Scegli, sperimenta, divertiti” dove i ragazzi in visita potranno sperimentare attività laboratoriali, guidati dai docenti delle discipline di settore, docenti che saranno comunque a disposizione per rispondere a qualunque richiesta di informazioni anche da parte dei genitori e tutor.

Gli altri appuntamenti sono previsti con il tour completo con tutti gli indirizzi per sabato 20 gennaio, dalle 15 alle 18, mentre sabato 27 gennaio sarà ancora dedicato alle attività nei laboratori con “Scegli, sperimenta, divertiti”.

“Per chi non ha l’opportunità di seguire gli Open Day o per chi vuole approfondire l’attività di orientamento – spiegano il dirigente scolastico e la referente dell’orientamento, la professoressa Luisa Guerrini –, l’istituto ha attivato ‘Le mattinate al Polo”, in cui sono messe a disposizione degli studenti delle scuole medie delle mattine nelle quali si può fare lezione insieme ai nostri alunni. Basta scegliere l’indirizzo che più interessa intraprendere e si avrà così modo di vivere due ore ore di attività laboratoriale e poi partecipare a due ore di lezione del biennio con i nostri insegnanti e i nostri ragazzi delle classi prime o seconde. Nel modulo di prenotazione sul sito dell’orientamento, www.isitgrosseto.it, sono visibili le date disponibili, l’orario dei laboratori e la scelta se frequentare anche le lezioni del biennio. Al termine della mattinata sarà rilasciato un attestato, da portare alla scuola media di appartenenza, dove sarà certificato il percorso orientativo svolto all’interno del Polo Tecnologico Manetti Porciatti”.

“Ricordiamo – aggiungono il dirigente scolastico e la referente dell’orientamento – che per ogni laboratorio attivato prenderemo solo tre studenti alla volta e per ciascuna settimana potranno essere attivati nuovi laboratori. Per indicazioni più approfondite si consiglia di consultare il modulo, sempre all’interno del sito dell’orientamento, o di scrivere a orientamento@polomanettiporciatti.edu.it.”