Festa della Toscana, il Comune coinvolge le scuole medie: al via il contest

Grosseto. Il Comune di Grosseto, nell’ambito della Festa della Toscana 2023, promuove un’iniziativa finalizzata a celebrare detta ricorrenza.

Il tema, in linea con quanto indicato dalla Regione, sarà “Don Milani, la Toscana dei valori“. È dunque richiesta la consegna, entro e non oltre l’11 marzo prossimo, di un testo scritto in formato elettronico, font calibri, stile regular, dimensioni 13. Lunghezza approssimativa: tre cartelle.

L’iniziativa è rivolta alle classi di tutti gli istituti secondari di primo grado presenti nel territorio comunale di Grosseto. Sarà ammesso un testo per classe: dovrà essere frutto del lavoro collettivo degli studenti. Le opere verranno giudicate da una commissione composta dall’ufficio stampa del Comune di Grosseto, dal poeta e docente David La Mantia, da esponenti dell’ufficio comunicazione della Diocesi e da referenti degli assessorati al sociale, alla cultura e alla scuola del Comune di Grosseto. La commissione sceglierà tre elaborati, tutti vincitori.

I testi saranno inviati in formato integrale ai quotidiani locali con preghiera di pubblicazione (a stralci o completa). Inoltre, sarà prevista la realizzazione di un e-book contenente tutti i lavori collettivi svolti dalle classi. Il testo sarà disponibile gratuitamente sul sito web del Comune. Per ognuno dei tre elaborati finalisti saranno premiati tre rappresentanti di classe, il docente di italiano e il dirigente d’istituto.

Il riconoscimento, in seguito a lettura pubblica dinanzi al Consiglio comunale, sarà assegnato a margine dell’ultima seduta del Consiglio comunale in calendario per il prossimo marzo.

Il termine ultimo per manifestare l’adesione al progetto è fissato per il 19 gennaio prossimo. Basterà inviare un’email all’indirizzo comunicazione@comune.grosseto.it.