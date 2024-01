Dimensionamento scolastico, la Provincia: “Governo fa passo indietro, ma solo temporaneo”

Grosseto. “Con il Decreto Milleproroghe il Governo ha fatto improvvisamente un passo indietro sul dimensionamento scolastico, ma dagli effetti temporanei”: a dichiararlo è il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, che commenta il nuovo Decreto che consente alle Regioni di ridurre i tagli di una quota pari al 2,5% delle autonomie inizialmente previste dalla riforma.

“In Toscana – prosegue Francesco Limatola – il Governo con la Legge di Bilancio e il successivo decreto attuativo aveva imposto una riduzione di 15 autonomie scolastiche solo per l’anno scolastico 2024-2025, prevedendo negli anni successivi ulteriori tagli. La Regione Toscana si è opposta sin da subito alla riforma facendo ricorso alla Corte costituzionale e poi al Tar. Nel ricorso al Tar si sono affiancati altri enti, tra i quali Upi Toscana. Anche la Provincia di Grosseto è stata sempre in prima linea manifestando la propria contrarietà al dimensionamento scolastico e spiegandone le ragioni. Con il decreto Milleproroghe il Ministro Valditara, di fatto, torna parzialmente sui suoi passi e gli accorpamenti previsti in Toscana scendono da 15 a 4 il primo anno, ma gli altri 11 istituti dovranno essere presi in carico l’anno successivo. Non è chiara la ratio di questa decisione dell’ultima ora, che comunque consente di evitare almeno per l’anno scolastico 2024-2025 l’accorpamento del Comprensivo di Orbetello, che sarebbe stato l’unico in provincia di Grosseto a perdere l’autonomia scolastica il primo anno. La Regione, in accordo con i territori, applicherà il criterio degli istituti più piccoli, con meno studenti iscritti, per individuare le 4 scuole che perderanno l’autonomia scolastica.”

“Rimane la preoccupazione per ciò che accadrà nei prossimi anni: –sottolinea ancora il presidente Francesco Limatola – auspico che il Governo, partendo dal Decreto Milleproroghe, metta definitivamente nel cassetto questa sciagurata riforma sul dimensionamento scolastico e apra un tavolo di confronto con i territori coinvolgendoli attivamente in qualsiasi futura scelta, perché solo così è possibile tutelare la scuola pubblica, l’unica in grado di garantire il diritto all’istruzione a tutti i cittadini. La Provincia di Grosseto manterrà alta l’attenzione anche nei prossimi mesi e, come ho annunciato durante l’ultima assemblea dei sindaci allargata ai sindacati, ai rappresentati dei dirigenti scolastici e ai presidenti delle conferenze zonali, continueremo a tenere aperto sul territorio provinciale il tavolo di confronto tra istituzioni, sigle sindacali e mondo della scuola.“