Parco nazionale dell’Arcipelago toscano: ottenuti finanziamenti per le scuole

Si chiude con il botto il 2023 per il Parco nazionale dell’Arcipelago toscano.

Dopo le risorse concesse a favore di interventi proposti dai Comuni nell’ambito del bando “Siti Unesco per il clima”, l’Ente Parco ha fatto nuovamente il pieno acquisendo, per la seconda tornata consecutiva, importanti risorse che saranno destinate alle scuole che gravitano nel territorio del Parco nazionale e della Riserva della biosfera isole di Toscana.

La Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha infatti comunicato che la candidatura avanzata nello scorso ottobre con riferimento al bando “Siti naturali Unesco e Zea per l’educazione ambientale 2023” è stata ritenuta completamente ammissibile e che con il decreto n. 556 del 12 dicembre 2023 è stata assegnata all’Ente Parco la cifra complessiva di 156.128,49 euro.

Con il bando erano stati definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni che ricadono nei parchi nazionali e nelle riserve della Biosfera Mab-Unesco.

Sono in totale 19 i progetti predisposti dai seguenti Istituti comprensivi presenti nelle tre isole d’Elba, del Giglio e di Capraia: Istituto comprensivo “G. Giusti” di Campo nell’Elba, Istituto comprensivo “S. Pertini ” di Portoferraio, Istituto comprensivo “G. Carducci” di Porto Azzurro, Istituto comprensivo “Monte Argentario – Giglio” di Porto Santo Stefano e Istituto comprensivo “Micali” di Livorno per il plesso “Nolli” dell’isola di Capraia.

Nelle prossime settimane, sulla base di specifiche indicazioni del Mase, saranno perfezionati gli accordi, tra l’Ente Parco e ciascun Istituto comprensivo, che andranno a disciplinare il trasferimento delle risorse e le modalità operative per l’attuazione dei progetti.

“Finiamo il 2023 alla grande – ha affermato il presidente del Parco nazionale Giampiero Sammuri – con un’altra bella notizia e altre risorse straordinarie acquisite attraverso bandi ministeriali. Mi fa particolarmente piacere non solo che l’Ente Parco sia in grado di coordinare e presentare progetti che vengono valutati positivamente e finanziati, ma anche che si stia ormai affermando un trend positivo che vede i territori tutelati da parchi nazionali e riserve della Biosfera Mab Unesco, come siti privilegiati per attuare progetti che vanno nella direzione della sostenibilità e di una sempre più capillare azione di disseminazione e divulgazione delle conoscenze in campo ambientale”.

Sammuri conclude “ringraziando i dirigenti scolastici e i docenti che hanno risposto con grande entusiasmo al bando ministeriale, dimostrando ancora una volta notevole competenza, nonché una straordinaria capacità di attivare sinergie positive con il preparato e motivato personale dell’Ente Parco.”