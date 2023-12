“I Care”: gli alunni della scuola primaria protagonisti del concerto di Natale

Follonica (Grosseto). Giovedì 21 dicembre, alle 15, i bambini della scuola primaria “Don Lorenzo Milani” di Follonica, protagonisti assoluti con il loro carico di allegria contagiosa, hanno dato vita al tradizionale concerto di Natale e si sono esibiti con canti, balli e poesie in una cornice festosa e spumeggiante.

“La risposta è stata, letteralmente, un”invasione’ di genitori che hanno colto l’occasione per stare piacevolmente insieme e scambiarsi gli auguri. Il filo invisibile che ha guidato lo spettacolo è stato ancora una volta il motto di Don Milani ‘I care’, perché prendersi cura del prossimo, dell’ambiente in cui viviamo, delle persone con cui condividiamo la nostra vita, è un valore da vivere quotidianamente, in ogni azione e in ogni momento – sia legge in una nota della scuola -. Ben vengano i ritmi coinvolgenti dei canti corali, la gioia e i sorrisi senza dimenticare, però, la realtà e l’impegno quotidiano per migliorare noi stessi e il mondo in cui viviamo”.

Dopo lo spettacolo i genitori hanno potuto visitare la mostra dei prodotti artigianali realizzati dagli stessi bambini e, insieme ai propri figli e figlie, esprimere un desiderio e scattarsi una foto con Babbo Natale e il fedele elfo, che sono arrivati a scuola per l’occasione e per impreziosire la festa stessa.

“’I care’ è stato declinato stavolta nel donare emozioni positive, condividere la gioia, sentirsi parte di una comunità educante, stringersi le mani perché ‘insieme è meglio’. Tutti coloro che hanno partecipato, bambini, genitori, docenti e operatori della scuola, sicuramente hanno portato via ieri sera un bel carico di energia positiva che questa esperienza ha donato – termina la nota -. Questo è il benessere che l’istituto comprensivo ‘Leopoldo II di Lorena’ ha posto come obiettivo primario nella sua mission: benessere dei bambini e di conseguenza degli adulti che si prendono cura di loro”.