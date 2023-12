Grosseto. Le alunne e gli alunni della scuola primaria di via Monte Bianco hanno donato trenta graziosi presepi al Municipio di Grosseto per un’esposizione che sarà visitabile fino al 7 gennaio. L’allestimento si trova all’ingresso del palazzo comunale in piazza Duomo.

Un ringraziamento speciale del Comune va alla fiduciaria di plesso Susanna Delli Castelli e alla vicepreside Stefania Cirillo, oltre che all’assessore all’istruzione e alla gentilezza, Angela Amante.