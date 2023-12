Due nuove Case di comunità educante negli asili nido: inaugurazione ed attività per i bambini

Follonica (Grosseto). I bambini si crescono insieme. Questo l’importante messaggio che continua a mandare la cooperativa sociale Arcobaleno attraverso l’istituzione delle Case della Comunità educante realizzate in partenariato con la Conferenza zonale per l’istruzione all’interno del progetto “Il cielo è di tutti”, selezionato da “Con I Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Due i nuovi punti di riferimento per il territorio che verranno istituiti venerdì 22 dicembre a Roccastrada all’asilo nido “La freccia azzurra”, alle 10, e a Monterotondo Marittimo, all’asilo nido “Fumacchio”, alle 16.

“La formalizzazione del nido quale Casa della Comunità educante significa individuare questo luogo come punto di ritrovo e partenza per costruire percorsi di rafforzamento del patto educativo di comunità – spiega Sara Lavagnini, presidentessa della cooperativa -. Tutto ruota attorno al concetto allargato di ‘educare’, inteso come azione svolta non solo dalla famiglia e dalla scuola, ma anche da tutti quegli attori che si muovono vicino a bambini/e e ai ragazzi/e. Una responsabilità collettiva da svolgere in maniera coordinata: ad essere al centro sono i processi di attivazione e strutturazione delle relazioni tra i componenti della comunità”.

All’inaugurazione interverranno le autorità e Guido Tallone, pedagogista, per un momento di formazione sul significato di individuare questo luogo come punto di ritrovo e partenza per consolidare il patto di formazione. Durante il momento di formazione i bambini potranno partecipare all’attività di animazione tenuto dalle educatrici dell’asilo.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud.

Per informazioni www.conibambini.org.