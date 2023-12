“Christmas Carols”: gli studenti cantano il Natale per le vie della città

Follonica (Grosseto). La più suggestiva magia del Natale rivive per le strade di Follonica.

Grazie alle bambine e ai bambini della scuola primaria Cimarosa, che mercoledì 20 dicembre, dalle 9.30, con il concerto itinerante “Christmas Carols“, intoneranno per le vie cittadine, i più bei canti della tradizione natalizia.

“Buon Natale”, “È Natale tutto l’anno”, “White Christmas”, “Jingle Bell Rock”, ma anche brani pop intramontabili come “We are the world” e “Go Tell it on the mountain” sono alcune delle melodie proposte dagli allievi e dalle allieve delle classi prime, seconda e quinta.

Accompagnati dalle loro docenti, i piccoli cantori partiranno dal plesso Cimarosa alle 9.30 e faranno tappa di fronte alle Tre Palme, in piazza Guerrazzi, alla scuola media di via Gorizia, in piazza Sivieri e al MeQ. Un lungo corteo canoro che delizierà ed emozionerà gli spettatori.

“Il nostro ‘Christmas Carols’ – è il commento delle docenti – è frutto di un percorso interdisciplinare che vede l’azione musicale non secondaria, ma come un valore aggiunto dell’intera attività didattica”.

Ma non solo. L’iniziativa rientra all’interno di un piano più ampio che da alcuni anni contraddistingue la primaria Cimarosa: il progetto Tutoring. Durante il concerto itinerante, infatti, i bambini e le bambine delle classi prime saranno accompagnati dai loro tutor: i “grandi” delle classi quinte.

“Il primo giorno di scuola – spiegano le docenti – ogni nuovo arrivato in prima viene affiancato da un tutor: un alunno o una alunna delle quinte. Sono i bambini e le bambine dell’ultimo anno a introdurre e a guidare i piccolini all’interno della nuova scuola. Il tutoraggio prosegue poi fino a giugno. Un lungo anno scolastico durante il quale, fra i tutor e piccoli allievi si crea un legame di fiducia, di sintonia e spesso di amicizia”.

E anche mercoledì 20 dicembre, in occasione del “Christmas Carols”, saranno gli “esperti” di quinta a prendere per mano e a sostenere lungo tutto il percorso i loro “allievi” del primo anno.

Il programma

Questo il programma di mercoledì 20 dicembre: