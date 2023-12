“Amici della Polizia Municipale”: gli studenti diventano agenti per un giorno

Orbetello (Grosseto). La Polizia Municipale di Orbetello entra nelle scuole con un progetto di educazione stradale rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni: “Amici della Polizia Municipale” ha preso il via a settembre e continuerà fino alla fine dell’anno scolastico coinvolgendo la maggior parte degli alunni degli istituti comprensivi di Albinia, Fonteblanda, Neghelli e Orbetello Scalo.

Il progetto

Il progetto, rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia, delle scuole elementari e medie del territorio comunale, è iniziato a dicembre 2022 con alcuni incontri introduttivi: «Fin dai primi incontri – spiega il comandante della Polizia Municipale del Comune di Orbetello, Carlo Poggioli – abbiamo riscontrato un grande successo in termini di interesse e partecipazione attiva da parte dei bambini, a cui abbiamo offerto una prima infarinatura della segnaletica stradale e delle buone pratiche da attuare quando si è in strada, a piedi o in bicicletta».

Inizialmente intimiditi dalla presenza in classe di agenti in divisa, i bambini hanno avuto l’occasione di familiarizzare con la figura dell’agente di Polizia Municipale e capirne con chiarezza la funzione: «Abbiamo spiegato loro – chiarisce Poggioli – che siamo un punto di riferimento, che in caso di bisogno noi siamo a disposizione, pronti ad aiutarli».

Gli incontri di “Amici della Municipale” sono ripresi a inizio anno scolastico e sono già numerosi gli alunni che hanno avuto la possibilità di visitare il Comando, familiarizzare con i mezzi in dotazione agli agenti e visitare la stazione mobile «Educare i bambini significa educare i cittadini di domani – sottolinea il Comandante -: questo è il principio che ci muove nel progetto di educazione stradale, far riconoscere nella Polizia Municipale e nell’amministrazione pubblica un punto di riferimento da raggiungere con la facilità di un’amicizia sempre disponibile. I bambini hanno visitato il Comando, hanno visto le nostre auto, le moto, i mezzi speciali e hanno assistito a comunicazioni radio preparate per loro. In piccoli gruppi hanno giocato con un percorso didattico costruito appositamente con la presenza di segnaletica orizzontale e verticale, compreso un semaforo elettronico, tutto questo ha colto la loro attenzione ed il loro interesse è stato superiore a qualsiasi aspettativa, lasciando noi e gli educatori estremamente soddisfatti di questo impegno. Un cappellino e un giubbottino con la scritta “Amico della Polizia Municipale” regalati ai bimbi serviranno a ricordare loro questa giornata e la nostra amicizia».

Agli incontri hanno partecipato anche il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, e il senatore Roberto Berardi, consigliere delegato alla Polizia Municipale del Comune di Orbetello: «Dobbiamo ringraziare il Comandante Poggioli e i suoi collaboratori per l’impegno profuso in un progetto così importante – sottolinea Berardi –: insegnare ai bambini quali sono le regole da rispettare quando si è in strada contribuisce a tenerli al sicuro dai pericoli. E’ fondamentale che, sia in bicicletta che a piedi, i ragazzi siano consapevoli dei rischi e dei comportamenti corretti da mettere in pratica per ridurli al minimo».

«E’ stato molto bello – conclude il sindaco Casamenti – accogliere i ragazzi al comando. Oltre a una funzione pedagogica, infatti, il progetto avvicina i giovani e i giovanissimi all’amministrazione del territorio, li aiuta a comprenderne l’utilità e sottolinea che le istituzioni sono un punto di riferimento. “Amici della Polizia Municipale”, per il quale ringraziamo il Comandante e tutti coloro che l’hanno reso realtà, ha l’importante compito di illustrare ai ragazzi i corretti comportamenti da tenere in strada, ma ha anche una più ampia funzione di educazione civica».