L’asilo nido si rifà il look: ecco gli interventi previsti

Capalbio (Grosseto). Approvato l’intervento di riqualificazione dell’asilo nido “Hippy hippy hurrà” di Capalbio Scalo. Le operazioni, finanziate da un contributo determinante di Fondazione Oliver Twist, riguarderanno gli spazi esterni e gli arredi della struttura.

“Vorrei sentitamente ringraziare – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – Fondazione per il suo nobile gesto, che dimostra un grande legame con il nostro territorio. Inoltre, ringrazio l’assessore Patrizia Puccini per aver seguito con grande impegno e professionalità la questione per il bene dei bambini e della loro crescita”.

I lavori

La riqualificazione renderà gli spazi dell’asilo nido più confortevoli e funzionali all’educazione e alla socialità dei più piccoli. L’intervento riguarderà l’installazione, ad esempio, di una casetta di legno, una sabbiera, tre orti fioriera con sedici scomparti e quattro tavolini con panche, oltre alla riqualificazione della tettoia e dell’area esterna della struttura.

“L’iniziativa è davvero preziosa – dichiara Patrizia Puccini, assessore con delega alla scuola – ed è frutto di una forte collaborazione della Fondazione con l’amministrazione comunale e la cooperativa Arca che gestisce l’asilo. Grazie alla riqualificazione si creeranno ambienti in grado di sostenere la crescita dei nostri bambini e per questo ringrazio calorosamente la Fondazione Oliver Twist”.