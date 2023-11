“Orientamento”: incontro con i genitori degli studenti di terza media

Massa Marittima (Grosseto). “Orientamento” è il titolo dell’incontro in programma a Massa Marittima venerdì 1° dicembre, dalle 15 alle 16, nella sala Gennai della biblioteca comunale; un’iniziativa gratuita, rivolta ai genitori degli studenti che stanno frequentando la classe terza della scuola media e che in questo momento si trovano ad affrontare la difficile scelta della scuola superiore.

L’evento è promosso dalla conferenza zonale delle Colline Metallifere, di cui fanno parte i Comuni di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Scarlino, Gavorrano, e Follonica, come capofila.

L’incontro

Le famiglie si trovano spesso in difficoltà nel supportare le incertezze e i dubbi che la scelta della scuola superiore comporta, per giunta in una fase di crescita delicata, in cui i ragazzi hanno bisogno di accoglienza e comprensione.

“In questo incontro le famiglie ne potranno parlare con le orientatrici di Pluriversum – spiega Irene Marconi, assessore alla pubblica istruzione di Massa Marittima – che tratteranno il tema della scelta, di come i genitori possano supportare i figli in questa importante decisione e dell’offerta formativa presente sul territorio”.

Dopo Massa Marittima, i prossimi appuntamenti sono: Monterotondo Marittimo, il 20 dicembre, dalle 14.30 alle 15.30, nella sala Polivalente dell’ex cinema Acli, e l’11 gennaio, dalle 15 alle 16, a Boccheggiano, al teatro comunale in via Tasso.

Informazioni: silvia.volpi@pluriversum.eu