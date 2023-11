Conoscere le professioni sanitarie: nuovo incontro della Asl con gli studenti

Pitigliano (Grosseto). Si terrà venerdì primo dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, al Teatro Salvini in piazza Garibaldi 37 a Pitigliano, il secondo incontro con le classi quarte e quinte degli istituti scolastici di Sorano e Pitigliano dal titolo “Maturandi scuole superiori con professioni socio sanitarie“, organizzato dalla direzione zona distretto Colline dell’Albegna della Asl Toscana Sud Est.

“L’obiettivo è quello di avvicinare gli studenti alle professioni mediche e socio sanitarie – dichiara Roberta Caldesi, direttrice della zona distretto Colline dell’Albegna -. Dopo una buona partecipazione al primo appuntamento a Orbetello, abbiamo deciso di fare un altro incontro a Pitigliano con la speranza che possa essere un buon volano per le professioni sanitarie da far intraprendere ai ragazzi”.

Il programma

Il programma prevede la presenza di numerosi professionisti delle aree mediche e sanitarie, tra cui Massimo Forti, direttore del presidio ospedaliero di Orbetello e di Pitigliano, Nicola Bonavita, professionista della riabilitazione, le assistenti sociali Federica Donati e Martina Torresi, Saveria Lenti, per la medicina generale e medicina territoriale, Gioacchino Celano, per le professioni tecnico sanitarie ed assistenziali, Nicola Draoli, per le professioni infermieristiche e oss, Gloria Giacobetti, per le professioni sanitarie della prevenzione, la psicologa Agnese Mattera.

A moderare l’incontro Rosemarie Romeo, responsabile infermieristica delle Colline dell’Albegna.