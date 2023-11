“Salus per acquam”: inaugurata la mostra a cielo aperto con le opere degli studenti

Grosseto. Si chiamano Simone Caudai, Giulia De Maio, Francesca Maiello e Priscilla Rosi gli studenti della classe IV A dell’indirizzo tecnico grafica/comunicazione dell’Iis Bianciardi, i cui lavori grafici dedicati al tema dell’acqua sono stati scelti e riprodotti per la mostra a cielo aperto “Salus per acquam“, promossa dalla parrocchia SS. Crocifisso di Grosseto.

I lavori, esposti lungo la cancellata della parrocchia di via Lavagnini, che conduce all’ingresso della Cittadella dello studente, sono stati presentati questa mattina, presenti gli studenti della IV A con alcuni docenti, la dirigente scolastica Barbara Rosini, la direttrice della biblioteca comunale “Chelliana”, Anna Bonelli, e naturalmente il parroco don Roberto Nelli.

Già da alcuni mesi la parrocchia ha intrapreso un percorso sul tema dell’acqua come elemento di salvezza e, allo stesso tempo, creatura fragile di cui avere cura, prosegue. Dopo gli incontri formativi, il murale realizzato dagli artisti internazionali Lapo Simoni ed Aris (cinquanta metri di lunghezza per 2,40 di altezza), e ora questa iniziativa, che coinvolge direttamente i giovani.

“Oggi siamo qui per riflettere sull’acqua – è stato il messaggio letto da uno studente, Filippo Bellandi, a nome di tutta la classe – e per riflettere sull’importanza cruciale di questo bene prezioso che ritroviamo in ogni aspetto della nostra vita. In un mondo in cui la scarsità idrica è una realtà crescente, dobbiamo rinnovare il nostro impegno per preservare e gestire questo bene con saggezza. Ogni goccia conta e ogni azione che decidiamo di compiere oggi, avrà un impatto sul nostro domani. Siamo chiamati a superare le barriere e a collaborare globalmente per affrontare le sfide legate all’acqua anche come prevede il punto 6 dell’Agenda 2030, Dobbiamo adottare pratiche sostenibili, investire in tecnologie innovative ed educarci all’importanza di conservare la risorsa idrica. In tutto il mondo, da anni, stanno emergendo comunità e organizzazioni internazionali, che vedono le persone unite collaborare tra loro per preservare fiumi, laghi e oceani: non possiamo lasciare tutto agli altri senza pensare di fare qualcosa. E’ anche compito nostro agire da singoli individui, adottando giorno dopo giorno piccole accortezze”.

Un messaggio forte, pulito come l’acqua che gli studenti hanno raccontato attraverso un lavoro, che ha coinvolto tutta la classe attraverso l’utilizzo di programmi di grafica specifici, nelle ore di laboratori tecnici, grazie al supporto dell’insegnante Marcella Materazzi: “I ragazzi hanno realizzato questo lavoro a marzo, in occasione della giornata mondiale dell’acqua, dopo un breafing che abbiamo portato avanti con loro per affrontare il tema dell’acqua da numerosi punti di vista, così da offrire loro gli strumenti di riflessione necessari a orientarli, poi, nel lavoro grafico. E’ stata un’esperienza molto stimolante, grazie anche a una classe davvero pronta a rispondere agli input che vengono dati”.

Tra tutti i progetti di grafica elaborati, ne sono stati scelti 5, che la parrocchia ha stampato per esporli all’aperto.

Don Roberto Nelli ha raccontato quanto ha desiderato queste iniziative – il murale e questa mostra – “perchè sono due opere che parlando il linguaggio delle arti e valorizzano concetti fondamentali, senza banalizzare. La parrocchia è aperta ad ogni collaborazione, per cui, ragazzi, suonate il campanello e proponete! L’espressione artistica è uno dei linguaggi con i quali è possibile entrare in relazione con le nuove generazioni, soprattutto quando si tratta di coniugarla con temi che attengono le emergenze ambientali”.

“Ringrazio don Roberto Nelli perchè conosco la sua capacità di coinvolgere gli studenti – ha sottolineato Barbara Rosini, dirigente scolastica del Polo Bianciardi -. I giovani rappresentano le generazioni future ed è giusto che siano sensibilizzati sulla problematica dell’acqua e sui corretti comportamenti per tutelarla”.

“Ringrazio gli studenti per aver realizzato delle opere su un tema fondamentale, come quello dell’acqua – ha aggiunto Anna Bonelli, funzionaria del Comune di Grosseto -. Il Comune ha seguito con attenzione questo ambito e il nostro ufficio Cultura collabora sempre molto volentieri con la Diocesi. Ringrazio anche don Roberto, che ha sempre molta creatività e fantasia, e i docenti”.