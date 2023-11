Trinity Gese: premiati i 125 studenti che hanno ottenuto le certificazioni di lingua inglese

Follonica (Grosseto). Soddisfazione e ottimi risultati. Le alunne e gli alunni delle scuole primarie Calvino, Cimarosa, Rodari e della media di via Gorizia di Follonica anche quest’anno hanno centrato il bersaglio delle certificazioni di lingua inglese del Trinity Gese, rilasciata dal Trinity college di Londra. E nei giorni scorsi, i 125 studenti e studentesse che hanno partecipato al corso e superato brillantemente l’esame finale sono stati premiati nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado Pacioli di via Gorizia, alla presenza della dirigente dell’Istituto comprensivo Follonica 1, Elisa Ciaffone.

“L’esame conclusivo – spiegano i docenti – consiste in una conversazione in lingua in inglese con un esaminatore madrelingua del Trinity college. La certificazione Trinity Gese Graded Examination è rilasciata dal Trinity college; è riconosciuta in Italia e all’estero e può essere utilizzata sia in ambito scolastico come credito formativo, sia in ambito universitario in sostituzione del test di idoneità della lingua inglese”.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato anche gli insegnanti di lingua straniera del Comprensivo Follonica 1 che hanno seguito gli allievi e le allieve. “L’attenzione allo studio e all’insegnamento dell’inglese – è il commento della dirigente Elisa Ciaffone – è da sempre molto alta nelle scuole primarie e nella secondaria del comprensivo Follonica 1. Questo anche grazie a docenti preparati e competenti che coniugando tecniche didattiche innovative con le più efficaci strategie educative tradizionali riescono ad appassionare i ragazzi e le ragazze allo studio di una lingua tanto importante come l’inglese”.