Sicurezza stradale: la Polizia con il Camper Azzurro incontra oltre 400 studenti

Grosseto. Con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi ai temi della sicurezza stradale, continuano gli incontri della Polizia di Stato nelle scuole di Grosseto e provincia.

L’iniziativa ha portato gli agenti della Polizia Stradale del capoluogo maremmano a incontrare oltre 400 ragazzi dei Licei “Aldi”, “Fossombroni” e “Rosmini”.

Con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sul tema e ridurre, fino ad azzerarlo completamente, il tasso di mortalità negli incidenti stradali, gli agenti hanno affrontato argomenti di grande attualità, come i pericoli connessi alla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe, molto spesso causa di tragici eventi.

Pur legati a principi conclamati, ma con un pizzico di innovazione e di modernità, i poliziotti hanno proposto del materiale informatico, video e animazioni sui diversi argomenti in trattazione, attivando così un acceso dibattito con gli studenti, avidi, come al solito, di conoscenza e confronto.

Questo, con un linguaggio capace di essere capito e apprezzato sia dai docenti che, soprattutto, dai giovani, futuri conducenti di auto, autobus o tir e prossimi fruitori delle indicazioni e dei suggerimenti dati loro dai poliziotti.

Gli agenti del Camper Azzurro della Polizia Stradale hanno fatto poi provare ai ragazzi gli occhiali che distorcono il campo visivo e simulano la guida sotto l’effetto di alcol o droghe, per far loro capire quali siano le condizioni percepite in quello stato e i reali rischi a cui va incontro chi non stà alle regole.