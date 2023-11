“A scuola di Costituzione”: gli studenti in visita alla Camera dei Deputati

Grosseto. Mercoledì 22 novembre 70 ragazze e ragazzi di tre classi, rispettivamente del Polo liceale Aldi, del Liceo Rosmini e dell’Itc Fossombroni, parteciperanno ad una visita alla Camera dei Deputati di Montecitorio, accompagnati dai loro insegnanti e dal responsabile del progetto “A scuola di Costituzione”, a cui hanno partecipato attivamente negli ultimi anni.

Il progetto da 12 anni fa parte del Piano dell’offerta formativa degli istituti superiori della nostra città ed è organizzato dal Comitato per la Democrazia costituzionale in collaborazione con la sezione Anpi “Elvio Palazzoli” di Grosseto.

Il progetto

“Il progetto si pone l’obbiettivo di integrare con lo studio della Carta costituzionale democratica ed antifascista il curriculum degli studi di studentesse e studenti comprendendo attività di gruppo, integrate nel normale tempo scuola a cura degli insegnanti, che animano il progetto stesso, e seminari tenuti da costituzionalisti e storici di livello universitario, messi a disposizione degli organizzatori senza gravare sui fin troppo magri budget a disposizione delle scuole – si legge in una nota degli organizzatori del progetto –. Si tratta di contribuire allo scopo costituzionalmente tutelato di formare cittadine e cittadini consapevoli e dotati di senso critico e non piegati solo a logiche produttivistiche. Tra gli obbiettivi del progetto c’è anche quello di avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni democratiche del Paese e di contrastare i processi di indifferenza verso la vita civile del Paese. In tal senso la visita alla Camera dei Deputati, resa possibile anche dai buoni uffici di uno dei rappresentanti del nostro territorio, l’onorevole Marco Simiani, risponde a tale obbiettivo, dando loro l’opportunità di rendersi conto da vicino dell’attività parlamentare”.