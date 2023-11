“Storie di alternanza e competenze”: il Polo tecnologico vince il primo premio del progetto

Grosseto. Gli studenti del Polo tecnologico Manetti Porciatti vincono il primo premio del progetto della Camera di Commercio “Storie di alternanza e competenze“, giunto alla sesta edizione, con “Comodamente da casa, ma consapevoli”. Premio che permetterà alla scuola di ricevere 500 euro.

Il bando, promosso da Unioncamere in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha visto cimentarsi i ragazzi della classe IV AIA dell’indirizzo informatico che, sotto la supervisione dei professori Luisa Guerrini e Simone Pizzinelli,hanno ideato e girato un video nel quale hanno raccontato l’esperienza di alternanza a cui ha partecipato lo scorso anno tutto il Polo Manetti Porciatti, all’interno del progetto “Saper(e)Consumare”, promosso e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per educare e sensibilizzare giovani e adulti al consumo sostenibile e responsabile.

Il premio è stato assegnato a livello territoriale nella categoria degli Istituti tecnici e professionali per percorsi Pcto, apprendistato di 1° livello e alternanza rafforzata. La premiazione avverrà giovedì prossimo al Job&Orienta 2023 a Verona, il Salone dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro, e prevede l’erogazione di un assegno del valore di 500 euro.

“Questa scuola continua a stupire per l’enorme bagaglio esperienziale che porta ai propri studenti – è il commento del dirigente scolastico, Claudio Simoni – e delle opportunità che si creano per loro. In questo caso ‘Storie di alternanza e competenze’ ha permesso loro di realizzare processi di crescita individuale e di orientamento al mondo del lavoro.”