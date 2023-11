Piano educativo individualizzato: se ne parla in un incontro promosso dalla Cisl Scuola

Grosseto. “Costruire il nuovo Pei: dalla normativa alla pratica pedagogica” è il titolo dell’incontro promosso dalla Cisl Scuola di Grosseto e dalla Cisl Scuola Toscana, in programma per sabato 18 novembre alle 10. A discutere del tema saranno Alfonso Nocchi, segretario generale della Cisl Scuola Grosseto, Roberto Malzone, segretario generale della Cisl Scuola Toscana, Anna Maria Carbone, dirigente dell’Istituto comprensivo Grosseto 4, e il professor Pierpaolo Infante.

Il nuovo Pei, ovvero il Piano educativo individualizzato, è un documento di progettazione didattica necessario a favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Tra le novità del documento anche il nuovo ruolo assunto dal corpo docenti e dalle famiglie.

Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato Irsef Irfed dal soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola. L’iniziativa rappresenta un’attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici. E’ possibile assistere all’incontro in presenza, nella sede Cisl di Grosseto in via Senegal 25, o da remoto, registrandosi a questo link: shorturl.at/cdoEI.