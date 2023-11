Giochi internazionali di informatica: classe maremmana protagonista

Follonica (Grosseto). Lunedì 13 novembre, la classe II C della scuola “Bugiani” di Follonica ha partecipato, con il professor Lupi, che insegna matematica e scienze da anni, (online, dall’aula computer della scuola secondaria di primo grado, nell’area dell’ex Ilva) ai giochi internazionali Bebras (in lituano, castoro) dell’informatica.

Un’occasione per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell’informatica in maniera divertente, attraverso un concorso non competitivo, che presenta piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatica.

I giochi Bebras possono essere affrontati senza alcuna conoscenza specifica e possono diventare lo stimolo per successivi approfondimenti individuali o di classe.

Il Bebras dell’informatica è organizzato da ALaDDIn, Laboratorio di didattica e divulgazione dell’informatica del Dipartimento di informatica dell’Università di Milano.

Gli alunni hanno partecipato suddivisi in gruppi di due/tre componenti, hanno collaborato fra loro e si sono divertiti. Gli obbiettivi di questo progetto sono molteplici: dall’esplorazione insieme del mondo dell’informatica per una conoscenza più approfondita, una pratica di uso della stessa, vista la necessità di sviluppare la competenza digitale negli alunni, alla peer education, all’abitudine del lavoro in team. Tutti obiettivi trasversali che nella scuola vengono perseguiti con ogni disciplina di studio.