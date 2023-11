A scuola si impara la gentilezza: ecco le attività realizzate dagli studenti

Follonica (Grosseto). L’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” dal 13 novembre, Giornata mondiale della gentilezza, ha realizzato molteplici attività che si stanno protraendo per tutta la settimana per far riflettere gli alunni sull’importanza della gentilezza nei rapporti con gli altri, su come la gentilezza ci renda più felici, ci faccia sentire accettati e serva a costruire un mondo più bello.

Le attività

I bambini di 5 anni della scuola di infanzia Il Fontino, in occasione della Giornata della gentilezza, si sono presi cura dell’ambiente attaccando il “Decalogo dell’acqua dei bambini del Fontino” alla cannellina di via Monte Grappa, dando consigli su come usarla in modo parsimonioso e non sprecarla. Un altro decalogo, del “Prato fiorito”, è stato affisso al parchino di via Buonarroti, con l’augurio di diffondere gesti di gentilezza nei confronti degli altri, degli animali e della natura.

I bambini della scuola dell’infanzia I Melograni hanno ascoltato la storia di Margherì, storia di una margherita che viveva nel Regno della Cortesia. Dopo la lettura, i bimbi si sono cimentati in una bellissima caccia al tesoro che come premio ha portato in dono il cuore della gentilezza formato da pezzetti di puzzle. I bambini hanno partecipato con entusiasmo alla ricerca delle parole e dei gesti gentili che non sono scontati, ma vanno cercati, coltivati e curati.

La classe I A di “Buozzi” è stata coinvolta dalle insegnanti in una giornata di dialogo, riflessione e attività che hanno avuto come protagonista la Signora Gentilezza.

Inizialmente i bambini hanno raccontato le loro storie di gentilezza basate sulle proprie esperienze. In una fase successiva, hanno ascoltato la storia “La strada della cortesia” ricomponendo i pezzi di un puzzle contenente le parole della gentilezza.

Dopo alcune riflessioni sul significato, l’importanza e l’uso delle parole della gentilezza, sono stati realizzati dei “barattoli speciali” per contenerle, in modo da non farle scappare via.

Il barattolo della gentilezza della I A però è sempre aperto…Gli alunni continueranno tutto l’anno a percorrere la strada della gentilezza,

Le classi quinte della scuola primaria Buozzi hanno fatto attività sulla gentilezza con la prof.ssa Monica Grandi, vicepreside dell’istituto e prof.ssa di Inglese della scuola secondaria di primo grado “Bugiani”. Dopo un brainstorming sulle parole gentili inglesi che i ragazzi conoscevano con l’aiuto dell’albero della gentilezza proiettato sul monitor, ne sono state introdotte altre calandole nelle situazioni di vita quotidiana, dove dovrebbero essere usate. Con il roleplay i ragazzi, interagendo tra di loro, hanno usato queste parole fino ad acquisirle.

Poi ognuno di loro ha fatto un calco della propria mano, ci ha scritto una parola gentile in Inglese e l’ha attaccato al Kindness tree che rimarrà nella classe.

Dopo sono stati proposti giochi interattivi, dove i ragazzi con il monitor hanno giocato a memory, puzzle, quiz, cruciverba con le parole inglesi appena imparate. Giochi creati con una app dalla prof.ssa con le parole utilizzate durante la lezione per consolidarne l’acquisizione.

La classe quarta della scuola primaria “Buozzi” ha creato una scatola della gentilezza, dove ogni bambino ha inserito un biglietto con un pensiero gentile per un compagno scelto dalla maestra, i bambini hanno imparato l’Inno della gentilezza e lo hanno cantato tutti insieme. L’esecuzione della canzone è anche stata registrata dalla docente.

Nella classe II B della scuola primaria “Buozzi” si è riflettuto sul significato della parola gentilezza e ogni bambino ha dato una sua definizione. Poi sono state individuate le parole gentili, sono state scritte nelle goccioline con cui è stato composto il cartellone dell’arcobaleno della gentilezza, che rimarrà appeso in classe.

Nella classe II A della scuola “Buozzi” è stata fatta la poesia “L’albero della gentilezza” e sono state fatte varie attività per comprenderla. Già dalla settimana precedente i bambini avevano iniziato a parlare di gentilezza e avevano iniziato a fare un cartellone; poi hanno letto la poesia,l’hanno imparata a memoria e oggi ognuno di loro l’ha ripetuta. Dopo la poesia gli alunni hanno spiegato perchè le parole gentili sono preziose.. Ognuno ovviamente ha spiegato a modo suo e infine gli alunni hanno riferito le loro impressioni sul lavoro svolto..Sono venuti fuori molti pensieri positivi, ma soprattutto pensieri e frasi gentili.

Anche le classi quinte della “Don Milani” hanno svolto l’attività sulla gentilezza proposta dalla prof.ssa Grandi.Sono state riproposte le attività che avevano riscontrato successo con gli alunni delle quinte della primaria di Buozzi.

I bambini delle classi I A e I B della “Don Milani”, in occasione della Giornata della gentilezza, hanno realizzato l’ albero della gentilezza, dove per magia le loro manine si sono trasformate in tante bellissime e coloratissime foglie e, dentro, ognuno di loro ha scritto una parola gentile.

Le classi terze della “Don Milani”, durante la mattina, hanno lavorato a matematica ed italiano con le parole della gentilezza e nel laboratorio pomeridiano di lingua inglese hanno realizzato un Kindness boomerang che poi hanno lanciato nel cielo con la sicurezza che qualcosa ritornerà. Per finire, durante tutta la settimana avranno a disposizione pensieri gentili da donare ai compagni.

Le classi quarte della scuola primaria “Don Milani” hanno celebrato la Giornata della gentilezza attraverso la narrazione e l’illustrazione del mito di Cura, la dea di cui la fragile umanità è considerata figlia. Sulle note della famosa canzone di Franco Battiato “La cura” e sfogliando l’omonimo albo illustrato, i bambini hanno raccontato, scritto e condiviso parole, pensieri ed emozioni legate al tema, giungendo alla conclusione che essere figli della Cura significa comprendere che la gentilezza, l’attenzione e la compassione sono intrinseche alla nostra stessa essenza.

Alla scuola secondaria di primo grado “Bugiani”, in occasione della Giornata della gentilezza, le classi I A e I B del plesso “Arrigo Bugiani” hanno letto testi e visto filmati inerenti al concetto di gentilezza. Dopo aver condiviso in classe le proprie opinioni al riguardo, hanno dato una loro definizione di gentilezza mediante esempi pratici.

Il lavoro è terminato riportando le loro considerazioni su un cartellone che è stato affisso nei corridoi della scuola, uno al piano terra e uno al primo piano, per ricordare a tutti che cosa sia la gentilezza e che essa non deve essere ricordata soltanto in occasione del 13 novembre.

Nella classe III B della scuola secondaria di primo grado “Bugiani” è stata predisposta una scatola della gentilezza dove sono stati inseriti dei biglietti con pensieri gentili, successivamente ogni studente ha preso un biglietto e lo ha letto.

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado “Bugiani”, con la prof.ssa di tecnologia, hanno realizzato armati di compasso, squadre, matite, un cuore con effetto 3D: il cuore della gentilezza creato con gli strumenti del disegno e la creatività di ognuno

Una serie di attività dalla scuola di infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado perché nell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” lavorare in continuità è importante calibrando le attività più adatte alle varie età degli alunni. Ma l’obiettivo è il solito: formare cittadini attivi, partecipi, che sanno costruire relazioni positive e per fare questo la gentilezza è fondamentale.