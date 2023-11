Al via gli open day al Polo tecnologico: primo appuntamento sold out

Grosseto. Dopo il successo dei laboratori al Polo, attivati nei primi giorni dell’anno scolastico e che hanno visto la partecipazione di molti studenti provenienti dalla scuole medie delle provincia, il Manetti Porciatti inaugura, domani (sabato 11 novembre) la serie degli Open Day, per consentire a chi deve compiere la scelta della scuola superiore di farlo in maniera consapevole, visitando i locali e i laboratori in dotazione alla scuola.

Sono oltre 60 le famiglie interessate alla visita di sabato 11 novembre, ma naturalmente c’è ancora la possibilità per i ritardatari di iscriversi, compilando il modulo sul sito dell’orientamento del Polo, www.isitgrosseto.com.

“Sono felice che l’intenso lavoro sviluppato dallo staff dell’Orientamento – commenta il dirigente scolastico Claudio Simoni – dia risultati così entusiasmanti. La preparazione tecnica dei nostri studenti, le competenze che essi acquisiscono sono oggi molto apprezzate in ambito lavorativo a tal punto che è difficilissimo, se non impossibile, per imprese e aziende trovare tecnici da impiegare, tale è il loro esiguo numero. Già da alcuni anni una grossa crescita è rappresentata dalla componente femminile che finalmente ha compreso l’importanza di approcciare studi tecnico scientifici, capaci di offrire una carriera in questo ambito.”

Le date

Gli altri appuntamenti di orientamento sono previsti per sabato 25 novembre, quando i ragazzi potranno sperimentare attività laboratoriali guidati dai docenti delle discipline di settore, il 14 dicembre dalle 15 alle 18, il 14 gennaio dalle 9.30 alle 12.30, il 20 gennaio e il 27 gennaio, sempre dalle 15 alle 18.