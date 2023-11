“La scuola degli italiani”: al via il corso di aggiornamento dell’Isgrec

Grosseto. L’Isgrec propone un corso di aggiornamento per insegnanti (ma aperto a tutti) su “La scuola degli italiani: educazione, politica e società nel Novecento”.

Il corso

A partire dall’esigenza di «fare gli italiani», espressa dalle élite liberali sul finire del XIX secolo, passando per l’esperienza della scuola fascista e del tentativo di creare l’«italiano nuovo», fino alla scuola democratica del secondo dopoguerra immaginata da figure come quella di Don Milani, il corso intende ripercorrere criticamente i nessi tra scuola, educazione e politica nell’Italia contemporanea. Attraverso approcci storiografici differenti si illustrerà il lungo percorso che ha portato la scuola a divenire, da luogo deputato alla nazionalizzazione dei minori e alla riproduzione dell’ordine sociale, a strumento indispensabile per l’evoluzione civile e democratica del paese.

Il programma

Il programma del corso prevede 3 lezioni on line di 2 ore (riconoscimento di crediti formativi pari a 6 ore, quota di partecipazione di 30 euro): 16 novembre, alle 17, Piergiovanni Genovesi (Università di Parma) su “Scuola e nazionalizzazione dell’infanzia tra Ottocento e Novecento”; 21 novembre, alle 17, Stefano Campagna (Università di Parma) su “Educare o intrattenere? I minori e l’industria culturale in epoca fascista”; 5 dicembre, alle 17, Federico Ruozzi (Università di Modena e Reggio Emilia) su “Don Milani e la scuola democratica”.

Informazioni e modalità di iscrizione: Isgrec, Cittadella dello studente, Grosseto | tel. 0564.415219 | www.isgrec.it | e-mail segreteria@isgrec.it.