Continuità didattica: partnership sempre più stretta fra Polo tecnologico e scuole medie

Grosseto. Al Polo tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, visti i risultati e il gradimento ricevuto, è proseguito per il secondo anno consecutivo, nel contesto dell’orientamento in ingresso, un incontro tra i coordinatori delle classi terze medie e quelli delle classi prime del Polo, al fine di creare una sorta di passaggio di testimone tra il precedente anno scolastico e quello attuale in merito agli studenti che affrontano per la prima volta una classe di scuola superiore.

Così, con incontri on line e in presenza nella sede del Triennio, si è dato corpo ad un chiaro esempio di continuità didattica tra livelli diversi di scuola.

“Ci è sembrato importante ripetere questa esperienza – ha commentato la professoressa Luisa Guerrini, responsabile dell’Orientamento del Polo tecnologico Manetti Porciatti -, già apprezzata nel precedente anno scolastico perché capace di costruire un percorso di continuità fra due cicli scolastici differenti. Abbiamo, infatti, verificato come la conoscenza approfondita dei nostri neo studenti migliori l’azione educativa del nostro istituto e al contempo consenta una crescita di tutto il sistema scolastico. Tutte le scuole, in particolare quelle periferiche, hanno molto apprezzato questo intento, partecipando con entusiasmo agli incontri.”

Anche il dirigente scolastico, Claudio Simoni, ha espresso soddisfazione per questa scelta. “Con la Commissione Orientamento – ha spiegato – nell’ottica di facilitare il passaggio dei neo iscritti al Polo, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza dello scorso anno, stante le indicazioni ricevute che hanno permesso di valorizzare le competenze di ciascun allievo, permettendo altresì l’acquisizione di un personalizzato metodo di apprendimento”.