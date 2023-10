Computer Science: ottimi risultati per gli studenti del Polo tecnologico

Grosseto. Sono 17 gli studenti dell’indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni che hanno ricevuto i diplomi per l’esame Igcse Computer Science, il famoso esame Cambridge, capace di aiutare gli studenti a sviluppare un interesse per il pensiero computazionale e una comprensione dei principi della risoluzione dei problemi utilizzando i computer. E tra i magnifici diciassette c’è stato anche chi, come Gregorio Pescucci, ha ottenuto il massimo dei voti.

“Gran parte di questi giovani – ha spiegato la professoressa Sabrina Giuliano – hanno seguito il percorso Web Specialist, preparandosi a diventare tecnici informatici di livello internazionale. Grazie alla metodologia Clil, hanno acquisito non solo competenze tecniche, ma anche padronanza dell’inglese, essenziale nel mondo tecnologico globale”.

“Il percorso – continua la docente – ha permesso loro di creare soluzioni basate su computer ai problemi utilizzando algoritmi e un linguaggio di programmazione di alto livello e una serie di competenze tecniche e la capacità di testare e valutare efficacemente soluzioni informatiche”.

Anche il dirigente scolastico, Claudio Simoni, ha sottolineato come il Polo tecnologico offra oggi una solida opportunità per chi aspira a una carriera nel settore dell’informatica.

“Il corso – ha commentato il dirigente – ha altresì permesso di aiutare i nostri studenti ad apprezzare le tecnologie informatiche attuali ed emergenti, i vantaggi del loro utilizzo e a riconoscerne i potenziali rischi. Per questo mi sono complimentato con gli alunni per l’impegno che hanno mostrato. Quello odierno è un giorno di festa e di prospettive luminose per questi giovani talentuosi”.