Nuove finestre e nuove porte nelle scuole: il Comune investe 100mila euro

Sorano (Grosseto). Con Determina dell’ufficio tecnico sono stati affidati i lavori per l’intervento di efficientamento energetico del plesso di Sorano dell’Istituto comprensivo. Con una spesa di 100mila euro, si provvederà alla sostituzione di tutte le finestre e delle porte delle zone della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

“La sostituzione di tutti i serramenti – è spiegato nella relazione tecnica -, eccezion fatta per le porte delle uscite di sicurezza, sarà effettuata con infissi aventi dimensioni analoghe a quelle esistenti e saranno ad alto risparmio energetico. Avranno profili estrusi di alluminio e con profilati a taglio termico, dotati di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi completi di maniglie in alluminio e verniciatura. La trasmittanza termica minima sarà quella prevista dalla normativa vigente, che nella zona climatica del comune di Sorano, così come definita nel Dpr. n°412 del 1993. è la F. Saranno comprese nelle lavorazioni l’assistenza muraria, la rimozione e trasporto a discarica degli infissi rimossi. Il vetrocamera di tutti gli infissi sarà con lastra antinfortunistica ai sensi della Uni 7697″.