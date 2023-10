Al Liceo musicale l’Ottobre in Rosa si tinge di musica: concerto e incontro sulla prevenzione

Grosseto. In occasione dell’Ottobre in Rosa, martedì 24 ottobre, alle 15.30, nell’aula magna del Liceo musicale di Grosseto avrà luogo un evento molto particolare, che prevede sia l’intervento della dottoresssa Maria Grazia Pieraccini e della dotore.ssa Giulia Baldoni (chirurghe senologhe) sul tema della prevenzione dei tumori, sia un momento musicale che coinvolge due studentesse spagnole ospiti del Liceo musicale, Maria Nieto Diaz e Olga Vela Perez.

Le due ragazze, provenienti dal Conservatorio Francisco Guerrero di Siviglia, hanno potuto frequentare la scuola grazie al progetto Erasmus (attivato fra il Polo Bianciardi e l’istituzione spagnola), del cui coordinamento si sono occupate la professoressa Jessica Fabbrizzi e la professoressa Monica Jimenez Calvo. Marie ed Olga non si esibiranno da sole, ma presenteranno un programma insieme a Miguel Clementi ed Amedeo Gandolfi, due alunni che hanno partecipato al gemellaggio e che hanno ospitato le due studentesse durante queste settimane.

L’evento si aprirà con l’esecuzione di due brani, preparati sotto la supervisione della professoressa Patrizia Varone e della professoressa Agnese Balestracci: la Sonata in Mi Min KV 304 di W.A. Mozart (Maria Nieto Diaz pianoforte, Amedeo Gandolfi, violino) ed un duetto di F. Carulli per chitarra (Olga Vela Perez) e pianoforte (Miguel Clementi).

Il pomeriggio proseguirà con l’intervento delle due dottoresse dell’ospedale Misericordia di Grosseto, che parleranno della fondamentale importanza della prevenzione per una diagnosi precoce delle malattie oncologiche; in particolare si soffermeranno sul cancro al seno, che è fra i più diffusi fra le donne, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta a questo tumore.

Per concludere la giornata, tutta la classe IV A del Liceo musicale – con cui le studentesse spagnole hanno condiviso quasi un mese di scuola e da cui sono state accolte con calore e affetto – eseguirà in coro “La cattiva educazione” di Vinicio Capossela, una canzone sulla violenza di genere che è stata studiata durante l’ora di laboratorio di musica di insieme sotto la guida della professoressa Lorenza Baudo.

Maria e Olga stanno per tornare in Spagna, ma il progetto Erasmus non finisce qua: a fine ottobre Amedeo e Miguel partiranno alla volta del Conservatorio Francisco Guerrero per un’importante esperienza di crescita musicale ed umana che li porterà a conoscere nuovi insegnanti e nuovi compagni. Un’esperienza che non vedono l’ora di poter vivere.