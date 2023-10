“Puliamo il mondo”: le tre scuole dell’Istituto comprensivo protagoniste dell’iniziativa

Massa Marittima (Grosseto). Si sono concluse le tre giornate di raccolta dei rifiuti da parte degli studenti della scuola elementare del comprensivo massetano, nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo il mondo” di Legambiente. a cui anche quest’anno hanno aderito il Comune di Massa Marittima in collaborazione con l’istituto comprensivo “Don Curzio Breschi”.

Durante la prima giornata sono stati coinvolti nell’attività di raccolta dei rifiuti abbandonati gli studenti della scuola primaria di Prata, nella seconda giornata quelli di Massa Marittima e nella terza giornata quelli di Valpiana.

L’assessore all’ambiente e alla transizione ecologica Ivan Terrosi, che ha accompagnato gli alunni in questa esperienza, esprime soddisfazione per l’impronta che una campagna di questo tipo riesce ad imprimere nei giovani studenti.

“L’iniziativa ‘Puliamo il mondo’ di Legambiente rappresenta un momento fondamentale di sensibilizzazione e impegno civico – afferma l’assessore all’ambiente e alla transizione ecologica del Comune di Massa Marittima, Ivan Terrosi –, un momento di crescita e di presa di consapevolezza sull’importanza di fare ognuno la propria parte per salvaguardare l’ambiente e il luogo in cui viviamo. Sono profondamente grato a Legambiente per questa campagna che promuove la cura e il rispetto del territorio. E ringrazio la scuola, le insegnanti e i bambini che hanno partecipato con entusiasmo, dimostrandosi interessati e più consapevoli sul valore della tutela ambientale.”