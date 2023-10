“Puliamo il mondo”: gli studenti a lezione di raccolta differenziata

Gavorrano (Grosseto). Questa mattina, a Bagno di Gavorrano, le studentesse e gli studenti della scuola primaria hanno partecipato all’ultima tappa maremmana dello spin-off di “Puliamo il mondo”, la più grande campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente, che ogni anno vede impegnate e impegnati lungo tutto lo Stivale cittadine e cittadini accomunati dalla ferma volontà di fare la propria parte per la tutela dell’ambiente, degli spazi urbani e delle aree verdi, ma anche per quella delle persone, senza alcun distinguo di razza, religione o cultura.

Nell’ambito della mattinata, una lezione ai piccoli sull’importanza della raccolta differenziata e un momento di gioco e apprendimento. Accoglienza, solidarietà e lotta alle disuguaglianze al centro della mattinata per aggiungere, tutte e tutti insieme, un tassello al grande mosaico della battaglia per costruire un “clima di pace” e una transizione ecologica giusta e veloce. Con le studentesse e gli studenti, anche l’assessore all’ambiente del Comune, Francesca Mondei, e il presidente di Legambiente Festambiente Aps, Angelo Gentili.

“Aderiamo a ‘Puliamo il mondo’ ormai da anni – ha dichiarato Mondei – e anche quest’anno il Comune di Gavorrano ha fortemente voluto prendere parte a questa iniziativa, grazie anche alla partecipazione dell’istituto scolastico di Gavorrano, che ha prontamente risposto in modo positivo con il coinvolgimento delle classi terze della scuola di Bagno, continuando a dimostrare costante interesse nei confronti di questa attività. La volontà è quella di coinvolgere e sensibilizzare al tema del rispetto ambientale i ragazzi più giovani, che si approcciano in maniere sempre attenta a questa tematica, apprendendo subito le buone pratiche. Una sensibilità che, sviluppata da giovanissimi, confidiamo che diventi loro patrimonio personale e che si vada anche a contrapporre alla tendenza di molti adulti, che ancora oggi sono troppo spesso facili all’abbandono indiscriminato dei rifiuti e all’elusione della raccolta differenziata. Riteniamo che, al fine di consolidare la presa di coscienza dell’importanza del comportamento dei singoli, il ruolo svolto dal Comune continui ad essere fondamentale, in qualità di rappresentante e promotore diretto di buone pratiche di cittadinanza attiva. Per questa ragione, l’amministrazione continuerà convintamente a organizzare momenti di partecipazione e a prendervi parte per richiamare l’attenzione della cittadinanza sulle buone pratiche ed il contrapposto problema dell’abbandono dei rifiuti”.

“Lo spin-off maremmano di ‘Puliamo il mondo’ – ha aggiunto Gentili – è giunto al termine. Con la tappa di oggi a Bagno di Gavorrano si conclude un percorso da Nord a Sud della nostra terra che ci ha permesso di accompagnare studentesse e studenti alla scoperta dell’importanza delle azioni dei singoli nella salvaguardia degli ecosistemi. Anche questa mattina, abbiamo ribadito loro che ciascuno può fare la differenza. Un bellissimo momento di educazione e apprendimento in cui i più piccoli, veri custodi di futuro, hanno fatto ancora una volta la differenza. Il monito è sempre lo stesso: quelle di ‘Puliamo il mondo’ non restino azioni isolate. Siamo certi che anche il Comune di Gavorrano andrà in questa direzione e ringraziamo l’amministrazione tutta e l’assessore Mondei per aver dato casa alla nostra campagna”.