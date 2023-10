“Fantastico Calvino”: gli studenti celebrano il centenario della nascita dello scrittore

Follonica (Grosseto). Benvenuti nel centenario della nascita di uno dei più grandi scrittori del XX secolo: Italo Calvino. E a Follonica a ricordare l’autore del “Visconte dimezzato” e del “Sentiero dei nidi di ragno” è la scuola che porta il suo nome: la primaria Italo Calvino di via Cavour del Comprensivo Follonica 1.

In questo inizio di anno scolastico, i bambini e le bambine del plesso, insieme alle loro docenti, si sono impegnati in un percorso interdisciplinare – fra musica, poesia, arte, italiano, matematica, geometria – alla scoperta di questo straordinario paroliere e poeta e della sua versatile e immensa creatività. Gli elaborati e i “frutti” del lavoro sono stati presentati domenica 15 ottobre (giorno della nascita di Calvino) al Casello idraulico di via Roma. All’evento hanno partecipato anche alcune classi della scuola secondaria “Pacioli” di via Gorizia e i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Campi alti.

“Calvino – spiegano le docenti del plesso – è stato un maestro di fantasia ed è per tale motivo che abbiamo intitolato l’iniziativa ‘Fantastico Calvino’“. Ed è stata proprio la fantasia in tutte le sue sfumature il filo conduttore del progetto svolto in classe e della giornata al Casello idraulico.

Il progetto

Musiche, canti, letture di brani, favole animate, riflessioni scritte e un’intervista “impossibile” all’autore: sono alcune delle proposte presentate dagli alunni e dalle alunne della primaria “Calvino”, dai ragazzi e dalle ragazze della “Pacioli” e dai piccoli di Campi Alti. Ma non solo. Sono state realizzate anche installazioni, plastici e opere costruite con materiale di recupero che ripercorrono la vita e le opere di questo grande autore, nato 100 anni, ma ancora oggi di assoluta e irrefutabile attualità.

I bambini e le bambine e tutti i docenti ringraziano le persone che hanno collaborato all’iniziativa: i genitori, la dirigente dell’Istituto Follonica 1, Elisa Ciaffone, l’amministrazione comunale, il Cantiere Cultura, la libreria Chiti, l’Avis Follonica (presente al Casello con un proprio stand con gadget e materiale informativo sulla donazione di sangue), Riccardo Butelli per il supporto con la musica e con i canti.