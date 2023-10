Riparte il corso gratuito di inglese per adulti: aperte le iscrizioni

Massa Marittima (Grosseto). La Commissione comunale per le pari opportunità di Massa Marittima, in collaborazione con la biblioteca comunale “Gaetano Badii”, dopo il successo dello scorso anno ripropone una nuova edizione del corso gratuito di inglese per adulti. C’è tempo fino al 25 ottobre per iscriversi.

Il corso

Il nuovo corso, che partirà a novembre, è rivolto a uomini e donne in età adulta, che desiderino acquisire familiarità con la lingua e consolidare le nozioni necessarie per una conversazione in lingua inglese.

Le lezioni si terranno il lunedì pomeriggio a partire dalle 17, alla biblioteca “Gaetano Badii” di Massa Marittima.

L’insegnante è come lo scorso anno Tiziana Berti. Sarà un corso di primo livello e avrà una durata di tre mesi circa.

“Siamo estremamente felici di poter offrire nuovamente questa opportunità di formazione linguistica alla nostra comunità – commenta Ambra Fontani, presidente della Commissione comunale per le pari opportunità -. Riteniamo che l’accesso all’istruzione e alla conoscenza siano fondamentali per garantire le pari opportunità. La collaborazione con la biblioteca ‘Gaetano Badii’ ha dimostrato, già lo scorso anno, di essere fruttuosa e apprezzata da molti.”

“Questo corso rappresenta un’azione concreta a favore della formazione continua, dell’inclusione e delle pari opportunità. –afferma Grazia Gucci, assessore alle pari opportunità di Massa Marittima –. Grazie alla disponibilità dell’insegnante il corso viene erogato gratuitamente, invitiamo quindi tutti gli interessati a cogliere questa preziosa occasione di apprendimento”.

Iscrizioni

Come iscriversi: la richiesta di partecipazione al corso deve essere inviata entro e non oltre il 25 ottobre alla mail l.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it lasciando un recapito telefonico a cui essere ricontattati.