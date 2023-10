Grosseto. In occasione della Settimana nazionale di Protezione Civile, giovedì 12 ottobre, dalle 9 alle 13, apre le porte a cittadini e scolaresche la sala operativa provinciale di Protezione Civile, a Grosseto, in piazza Martiri d’Istia 1. Un’occasione per conoscere il funzionamento del sistema di previsione, monitoraggio e gestione degli eventi di Protezione Civile in caso di calamità naturali.

“Prosegue con questa iniziativa l’impegno della Provincia di Grosseto per contribuire alla campagna nazionale sulle buone pratiche di Protezione Civile – spiega Valentino Bisconti, consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile –. Consideriamo fondamentale sensibilizzare i cittadini sull’importanza di conoscere i comportamenti corretti da tenere durante gli eventi calamitosi per salvare la propria vita e quella degli altri. Invitiamo quindi la popolazione ad informarsi sui piani di Protezione Civile, a consultare i contenuti pubblicati sulla pagina Facebook di ‘Io non rischio Grosseto’, a visitare la sala operativa, giovedì 12 ottobre, e a partecipare sabato 14 ottobre al grande evento in piazza Dante Alighieri, a Grosseto, ‘Io non rischio’, realizzato in collaborazione con il Comune e con le associazioni di volontariato locali di Protezione Civile, che saranno presenti ai gazebo per dare informazioni. La nostra attenzione è rivolta anche alle scolaresche: rinnoviamo l’invito alle scuole affinché colgano questa importante opportunità per attrarre l’interesse degli studenti sui temi della prevenzione dei rischi.”