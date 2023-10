Torna “Puliamo il mondo”: gli studenti delle medie ripuliscono la spiaggia del Capezzolo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sarà la pulizia della spiaggia del Capezzolo l’obiettivo dell’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo” a Castiglione della Pescaia.

Gli alunni delle classi I A e I B della scuola media si daranno appuntamento mercoledì 11 ottobre alle 10 al parcheggio del bagno Capezzolo, per eliminare dalle plastiche e dai rifiuti il litorale castiglionese, insieme al sindaco Elena Nappi, ai volontari ed educatori di Legambiente, con il presidente Angelo Gentili.

È la quarta tappa maremmana della più grande campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente, che ogni anno vede impegnate e impegnati lungo tutto lo Stivale cittadine e cittadini accomunati dalla ferma volontà di fare la propria parte per la tutela dell’ambiente, degli spazi urbani e delle aree verdi, ma anche per quella delle persone, senza alcun distinguo di razza, religione o cultura. Al centro dell’azione ci saranno i valori dell’accoglienza, della solidarietà e della lotta alle disuguaglianze per costruire un “Clima di pace” e una transizione ecologica giusta e veloce.

«Ogni anno incentiviamo le nostre scuole a partecipare a questa importante iniziativa di Legambiente – dichiara Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia – perché attraverso semplici gesti possiamo indirizzare comportamenti corretti ed evitare che il degrado dovuto all’inciviltà e all’abbandono di materiale, che poteva essere facilmente riciclato, continui a girare nell’ambiente deturpandolo. Questo è il messaggio che vogliamo portare avanti anno dopo anno, con l’accrescimento da parte dei ragazzi della consapevolezza di questa criticità e renderli protagonisti assoluti della riqualificazione di uno spazio pubblico restituito agli abitanti meglio di come lo hanno trovato».

Anche la tappa di Castiglione della Pescaia sarà un momento di socializzazione e condivisione nella tutela dell’ambiente.

«Una nuova tappa di “Puliamo il mondo” – aggiunge Angelo Gentili, presidente di Legambiente Festambiente Aps – e una nuova importante occasione di sinergia con il Comune di Castiglione della Pescaia. In questo teritorio è possibile toccare con mano l’importanza della sensibilizzazione nei confonti dei cittadini e degli studenti. Le politiche di sostenibilità passano anche e soprattutto dall’azione dei singoli e Castiglione della Pescaia su questo fronte si è sempre speso in maniera importante, a partire dai numerosi momenti organizzati nelle scuole. Occasioni come quella del prossimo mercoledì hanno proprio questo obiettivo: dimostrare che ciascuno può fare la propria parte. L’invito a tutte e tutti è di raggiungerci per effettuare con noi le operazioni di liberazione della spiaggia e partecipare a una delle nostre più importanti campagne associative».