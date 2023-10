Sorveglianza prima dell’ingresso a scuola: il Comune investe 9mila euro

Grosseto. In arrivo 9mila euro a favore degli istituti comprensivi del territorio comunale per il pre scuola.

Il Comune di Grosseto promuove così il servizio di accudimento prima dell’orario scolastico a favore di famiglie i cui figli frequentino le scuole primarie e dell’infanzia comunali e che abbiano necessità, per esigenze lavorative o familiari, di accompagnare anticipatamente i propri figli a scuola al mattino.

“Uno dei principali obiettivi di questa amministrazione è quello di supportare i genitori nella gestione degli impegni quotidiani, abbattendo i costi che le famiglie si trovano a dover affrontare – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Sara Minozzi –. Per farlo, negli anni sono stati attivati diversi progetti di sostegno alla genitorialità fragile e di conciliazione tra sfera lavorativa e privata. In qualità di amministratori è nostro compito promuovere servizi integrativi di supporto. Per il prossimo futuro l’auspicio è quello di poter allargare la fruizione del sostegno anche ad alunni delle scuole secondarie di primo grado in situazione di particolare fragilità”.