I Vigili del Fuoco accolgono gli alunni della scuola media

Follonica (Grosseto). Ieri, venerdì 6 ottobre, tutte le classi terze della scuola secondaria della “Bugiani”, in due turni, si sono recati in caserma dei Vigili del Fuoco di Follonica. dove hanno assistito alle attività proposte dai tantissimi pompieri, che li hanno calorosamente accolti.

E’ stato spiegato e dimostrato in totale sicurezza come si può sviluppare un incendio, quali siano i pericoli da evitare e non sottovalutare e cosa fare in caso di incendio e di fuga di gas. I ragazzi hanno interagito in modo spontaneo con i Vigili, che hanno immediatamente saputo creare con loro un dialogo mettendoli a loro agio.

Dopo avere visitato tutti i vari modelli dei camion dei pompieri vedendo come si sono evoluti negli anni e come sono stati migliorati, i ragazzi hanno potuto constatare tutti i riconoscimenti ottenuti negli anni dai Vigili del Fuoco per essersi distinti con coraggio, altruismo e disponibilità per gli altri. Quindi, i pompieri hanno allestito una mostra dei loro mezzi che gli alunni hanno potuto vedere, visitare e simularne la conduzione. Dal camion dei Vigili, alle autopompe, delle quali gli alunni hanno potuto vederne il funzionamento. Grande interesse ha suscitato il mezzo anfibio e i Vigili hanno spiegato dove e quando viene usato. Dopodichè gli studenti ci sono saliti a turno.

Una sirena ha richiamato l’attenzione dei ragazzi, che hanno assistito al coraggio, all’alta preparazione e alla destrezza dei Vigili del Fuoco. Dopo lo spegnimento di una bombola del gas incendiata, è stata montata una scala italiana accanto alla torre per fare la simulazione di un salvataggio in un palazzo incendiato, dove la persona da salvare è stata imbracata e portata a terra, dopodichè la scala tenuta da dei tiranti è stata issata nel vuoto e un Vigile del Fuoco ci è salito sventolando due bandiere italiane. I ragazzi non smettevano più di applaudire apprezzando con quanto coraggio e competenza i Vigili riescono ad affrontare difficili situazioni. Il sindaco Andrea Benini ha partecipato alla dimostrazione ringraziando il corpo dei Vigili del Fuoco per il contributo alla sicurezza di tutti noi e come questo lo si faccia con altruismo e spirito di solidarietà portando l’esempio di un fatto di cronaca dove invece l’indifferenza ha generato una tragedia.

Una lezione di vita, di altruismo e di solidarietà che contribuisce a formare cittadini partecipi e consapevoli.