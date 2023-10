“Le prospettive del capitale umano del territorio”: convegno del Rotary dedicato agli studenti

Follonica (Grosseto). Venerdì scorso si è svolto, nell’aula magna dell’Isis di Follonica, un convegno intitolato “Le prospettive del capitale umano del territorio”, patrocinato dal Rotary Club di Follonica con la partecipazione dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego.

La prof.ssa Marilena Anna Maddaluna, dirigente scolastico dell’Isis di Follonica, ed il sindaco Andrea Benini hanno aperto i lavori, sottolineando che la cosa più importante per gli studenti sia capire cosa vogliano diventare da grandi, in modo da fare le scelte giuste e da raggiungere i propri obiettivi.

I relatori

Relatori dell’incontro sono stati: l’ingegner Francesco Pacini, presidente di Confindustria Toscana Sud – Delegazione di Grosseto; l’ingegner Gabriele Pazzagli, direttore tecnico di Nuova Solmine S.p.a.; Anna Rita Bramerini, direttore di Cna di Grosseto, Andrea Biondi, direttore di Confesercenti di Grosseto.

Sono state illustrate le possibili opzioni di studio quali i corsi post-diploma degli Its Accademy ed i corsi di laurea più richiesti. Si è quindi parlato della Steam Education, affinché anche la didattica possa essere ripensata in modo che ogni materia si compenetri a vicenda e si arricchisca reciprocamente per creare nuove capacità e nuovi approcci. Infine, si è affrontato il problema del mismatch tra domanda ed offerta di lavoro. Soprattutto, si è messo in evidenza come sia cronica la mancanza di artigiani qualificati e di come sia necessario, anche in questo settore, approcciarsi con competenze tecnologiche all’avanguardia. Si è anche invitato i ragazzi ad avere coraggio, provando ad immaginarsi imprenditori di se stessi. Il Rotary Club di Follonica, vista la grande partecipazione, si propone di organizzare un nuovo incontro al fine di promuovere con gli studenti un dibattito sugli argomenti appena discussi.