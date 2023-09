“Puliamo il mondo”: gli studenti, l’assessore e Legambiente ripuliscono le aree verdi dai rifiuti

Pitigliano (Grosseto). Lo spin-off maremmano di “Puliamo il mondo”, la più grande campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente, che ogni anno vede impegnate e impegnati lungo tutto lo Stivale cittadine e cittadini accomunati dalla ferma volontà di fare la propria parte per la tutela dell’ambiente, degli spazi urbani e delle aree verdi, ma anche per quella delle persone, senza alcun distinguo di razza, religione o cultura, ieri mattina ha fatto tappa a Pitigliano con le bambine e i bambini delle classi quinte dell’istituto comprensivo Umberto I”.

Un’altra mattinata all’insegna della sensibilizzazione e della coscienza civica che, oltre a quello di liberare le aree nei pressi della scuola dai rifiuti abbandonati, ha avuto come obiettivo la dimostrazione che ogni singolo cittadino può fare la propria parte sul fronte ambientale, ma anche su quello della lotta alle disuguaglianze, fondamentale per costruire un “clima di pace” e una transizione ecologica giusta e veloce. Con le studentesse e gli studenti anche l’assessore all’ambiente del Comune di Pitigliano, Serena Falsetti, e le educatrici e gli educatori di Legambiente Festambiente Aps.

“Come Comune – ha dichiarato l’assessore Falsetti – anche quest’anno abbiamo aderito con entusiasmo alla campagna di Legambiente ‘Puliamo il mondo’ con la collaborazione della scuola primaria. Un’iniziativa a cui teniamo particolarmente e che da molti anni abbiamo sposato, coinvolgendo le bambine e i bambini delle classi quinte, nella speranza di riuscire a sensibilizzarli e a renderli veicoli di messaggi positivi e propositivi anche in ambito familiare. Sensibilizzare i più piccoli è il primo grande passo verso la costruzione di una coscienza collettiva ambientale. Tra l’altro e per inciso, essendo Pitigliano un comune a vocazione turistica, un’attenzione sempre maggiore alle tematiche ambientali potrebbe essere una leva importante sia per chi già conosce il nostro territorio che per chi lo farà nel prossimo futuro.”

“L’adesione alla nostra campagna ‘Puliamo il mondo’ da parte dei Comuni della Maremma – ha aggiunto Gentili – è un bellissimo segnale. Il nostro è un territorio che ha fatto della tutela e della salvaguardia dell’ambiente un segno distintivo, ma è necessario fare sempre di più, scommettendo con determinazione sulla formazione e sulla sensibilizzazione dei più piccoli. ‘Puliamo il mondo’ va esattamente in questa ottica e, dopo trentuno anni di onorata carriera, continua a essere un’occasione importante per dimostrare che cambiare le cose è davvero possibile. Quello dei rifiuti abbandonati è un fenomeno che deve essere contrastato attraverso percorsi educativi e formativi, ma anche promuovendo modelli positivi. Grazie al Comune di Pitigliano e all’assessore Falsetti per aver, anche quest’anno, aderito alle iniziative e per l’impegno profuso nella promozione di politiche ambientali e della sostenibilità.”