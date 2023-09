“Puliamo il mondo”: studenti, Legambiente e Comune liberano la pineta dai rifiuti

Follonica (Grosseto). Questa mattina a Follonica, nell’area della pineta di levante, le bambine e i bambini delle quinte A e B dell‘istituto “Don Milani” hanno preso parte allo spin-off maremmano di “Puliamo il mondo“, la più grande campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente, che lo scorso weekend ha visto impegnate e impegnati lungo tutto lo stivale cittadine e cittadini accomunati dalla ferma volontà di fare la propria parte per la tutela dell’ambiente, degli spazi urbani e delle aree verdi, ma anche per quella delle persone, senza alcun distinguo di razza, religione o cultura.

Accoglienza, solidarietà e lotta alle disuguaglianze al centro della mattinata per aggiungere, tutte e tutti insieme, un tassello al grande mosaico della battaglia per costruire un “Clima di pace” e una transizione ecologica giusta e veloce. Con le studentesse e gli studenti – che hanno raccolto in totale 50 chili di rifiuti, comprese biciclette abbandonate e sedie da mare non più utilizzabili – anche l’assessore all’ambiente del Comune della città del golfo, Mirjiam Giorgieri, e il presidente di Legambiente Festambiente Aps, Angelo Gentili.

“Anche quest’anno – ha dichiarato l’assessore Giorgieri – il Comune di Follonica aderisce a ‘Puliamo il mondo’ grazie alla partecipazione congiunta di tutti gli istituti comprensivi di Follonica: Istituto comprensivo 1, ‘Leopoldo II di Lorena’ e Isiss. Questo ci dà la misura della necessità di lavorare in continuità. ‘Puliamo il mondo’ coinvolge tutte le età, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, perché è importante, anno dopo anno, continuare a veicolare il messaggio della necessità di farsi carico dell’ambiente in cui viviamo, sia esso urbano o periurbano. Le nostre iniziative, coinvolgendo tutte le scuole di Follonica, vedono protagoniste le varie aree della città, dalla spiaggia alla pineta, dall’area della ex Ilva ai parchi giochi. Purtroppo, la consapevolezza che nelle ragazze e nei ragazzi sta crescendo si scontra con i comportamenti degli adulti a cui va la responsabilità dell’abbandono dei rifiuti, ad esempio, nei pressi delle postazioni dei contenitori stradali per la raccolta differenziata. Il dato positivo è indubbiamente la consapevolezza crescente nelle bambine e nei bambini. Loro sono il nostro futuro e sapranno gestirlo al meglio.”

“‘Puliamo il Mondo’ – ha aggiunto Angelo Gentili – non è solo pulizia di aree verdi e spazi urbani: è l’espressione genuina della parte più bella della società, quella pronta a tirarsi su le maniche e a fare la propria parte, che ha compreso che per costruire un clima di pace è necessario unire alla transizione ecologica politiche di accoglienza, di solidarietà e di sviluppo sociale. La tappa follonichese di questa mattina, in compagnia delle studentesse e degli studenti, ne è la prova tangibile. Quella dei rifiuti abbandonati è una piaga che dobbiamo contrastare con educazione, formazione, informazione, comunicazione, ma anche con bellissimi esempi di cittadinanza attiva. ‘Puliamo il Mondo’ vuole essere esattamente questo: un esempio da replicare, affinché il mondo, in ogni senso, possa dirsi libero dai rifiuti. Grazie al Comune di Follonica e all’assessore Giorgieri per aver dato casa, ancora una volta, alle attività della nostra associazione. Una sinergia territoriale a cui teniamo e che ha permesso alla Maremma tutta di fare un balzo in avanti in fatto di politiche ambientali.