“L’impatto dell’alcol sui giovani tra fake news ed evidenze scientifiche”: convegno al Polo universitario

Grosseto. In un momento in cui la cultura del bere è in continuo aumento ed il consumo e l’abuso di alcol costituiscono un fenomeno preoccupante, l’assessorato alle pari opportunità, insiemee alla Commissione pari opportunità del Comune di Grosseto, propongono l’incontro di sensibilizzazione: “Ma.. Ce le beviamo tutte? L’impatto dell’alcol sui giovani tra fake news ed evidenze scientifiche”.

L’appuntamento è per sabato 23 settembre alle 10.00 al Polo universitario grossetano. Gli studenti delle classi terze e quarte degli istituti superiori di Grosseto avranno modo di dialogare e riflettere sul problema insieme al dottor Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto Superiore della Sanità.

“Educare i giovani all’alcol è fondamentale – dichiarano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle pari opportunità e alle politiche giovanili Angela Amante –. È importante che progetti simili si svolgano all’interno del contesto scolastico. La scuola, insieme alle famiglie, è luogo di ascolto, ma anche di riflessione, di educazione e di prevenzione al problema. Tali iniziative sono utili per sradicare quella cultura del bere che si sta diffondendo, sempre di più, tra i nostri giovani”.