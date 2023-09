Mensa scolastica, menù per ogni tipo di studente: saranno consultabili su Internet

Follonica (Grosseto). La dietista Alessia Ravenni della Vivenda Spa – la società a cui il Comune di Follonica ha affidato l’erogazione del servizio mensa per le scuole dell’infanzia e primaria – ha elaborato un menù per ogni tipo di dieta, che varierà a seconda della stagione. I menù sono stati validati dalla dietista Irene Del Ciondolo, dell’azienda Asl Toscana Sud Est, distretto di Follonica.

I menù

In tutto, oltre al menù comune, sono state individuate undici diete speciali: la dieta per celiachia, per favismo (senza fave e piselli), per intolleranza al lattosio, per allergia alla frutta secca, per allergia al pomodoro, per allergia ai molluschi e ai crostacei, per allergia al pesce, per allergia alle proteine del latte vaccino, per allergia all’uovo, senza carne di maiale e senza carne.

I menù saranno disponibili sul sito del Comune di Follonica, nella sezione dedicata all’ufficio mensa, per tutto il periodo di riferimento. Il menù estivo sarà visibile dal 25 settembre al 13 ottobre, quello autunnale dal 16 ottobre al 22 dicembre; quello invernale dall’8 gennaio al 15 marzo; quello primaverile dal 18 marzo al 31 maggio e, per finire, quello della stagione estiva 2024 dal 3 giugno al 28 giugno. In questo modo i genitori potranno sempre consultare il menù di proprio interesse e sapere cosa sarà preparato per i propri bambini.

Il servizio mensa per la scuola primaria inizierà lunedì 25 settembre, per la scuola dell’infanzia, invece, inizierà il 2 ottobre.