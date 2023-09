Torna “Puliamo il Mondo”: Legambiente organizza numerose attività con le scuole cittadine

Follonica (Grosseto). Il 22, il 23 e il 24 settembre torna “Puliamo il Mondo“, l’iniziativa nota a livello globale come “Clean up the world”, giunta ormai alla sua XXXI edizione. Si tratta di una delle iniziative di riqualificazione ambientale più importanti e di respiro internazionale, che Legambiente organizza in Italia e anche Follonica, con le sue scuole, ha scelto di aderire.

Grazie alla partecipazione di centinaia di realtà pubbliche e private, “Puliamo il Mondo” ogni anno coinvolge centinaia di migliaia di volontari che scendono in piazza per rendere migliore la propria città. “Puliamo il Mond”o si svolge sotto il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, della eappresentanza in Italia della Commissione europea e di Upi. Ogni anno, a fine settembre, volontari di tutto il mondo si danno appuntamento in più di 130 Paesi per scendere in campo e collaborare per tutelare l’ambiente, riconoscerne l’importanza e dargli la dovuta centralità nelle comunità locali.

Anche a Follonica la manifestazione viene organizzata ogni anno con il fine di informare e sensibilizzare la cittadinanza, e in particolare le scuole, sui temi legati all’ambiente e al territorio, in linea con le politiche dell’amministrazione comunale.

«Le scuole di Follonica hanno da sempre manifestato interesse nei confronti di questa iniziativa – spiega l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri –, organizzando momenti di partecipazione attiva per richiamare l’attenzione dell’intera cittadinanza sul problema dell’abbandono dei rifiuti. Anche quest’anno, in accordo con Legambiente e con le referenti degli Istituti comprensivi, abbiamo predisporre un calendario. Ai bambini e alle bambine sarà consegnato un kit fornito direttamente da Legambiente, riciclando anche quello che è stato utilizzato l’anno scorso, e poi organizzeremo delle attività in giro per Follonica. Un ringraziamento particolare va alle dirigenti scolastiche e alle referenti per l’educazione ambientale dei due comprensivi verticali e dell’Isis».