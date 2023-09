Il nido d’infanzia comunale riapre le porte ai bambini: ecco quando

Grosseto. Il Comune di Grosseto informa le famiglie interessate che l’inizio delle attività del calendario educativo del nido d’infanzia comunale “La Mimosa” di via Merloni è previsto per mercoledì 20 settembre nelle seguenti modalità:

mercoledì 20 settembre accoglienza dei bambini riconfermati; orario di apertura del nido dalle 7.30 alle 13.30 e servizio mensa attivo;

mercoledì 20 settembre accoglienza dei bambini riconfermati; orario di apertura del nido dalle 7.30 alle 13.30 e servizio mensa attivo;

, alle 16.00, si terrà una riunione con le famiglie dei nuovi iscritti. In tale occasione verranno condivisi il piano degli ambientamenti e altre informazioni di dettaglio; lunedì 25 settembre proseguimento delle attività con i bambini riconfermati con orario di funzionamento del nido, dalle 7.30 alle 15.30, e servizio mensa attivo; contestualmente, inizio della fase di ambientamento per tutti i bambini di nuova iscrizione (secondo il piano degli ambientamenti definito in occasione della riunione con i genitori di giovedì 21 settembre).

Le tariffe

Nell’occasione, il Comune precisa che, secondo il vigente regolamento comunale dei servizi educativi, le tariffe decorrono dal 1° giorno di frequenza del bambino/a solo per i nuovi iscritti, in funzione del piano degli ambientamenti. Considerata però la particolare situazione di disagio che lo slittamento della riapertura ha provocato alle famiglie, l’amministrazione comunale ha deciso di estendere a tutti tale modalità di pagamento. In tal modo, per quanto riguarda i riconfermati, la loro retta decorrerà dal 20 settembre, data di apertura di servizio.

Il personale aspetta a braccia aperte i bambini e le famiglie per vivere insieme un nuovo viaggio tra emozioni e scoperte.

L’amministrazione comunale e il nido “La Mimosa” ringraziano i genitori per la pazienza e la comprensione.