Nuovo anno scolastico: gli auguri della Camera di commercio a studenti, insegnanti e famiglie

Grosseto. Anche per il nuovo anno scolastico 2023/2024, ormai alle porte, prosegue l’impegno della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno a favore del sistema scolastico ed al fianco degli studenti.

“Il focus del nuovo programma di attività su cui l’Ente sta lavorando sarà quello di promuovere e supportare scelte sempre più consapevoli da parte degli studenti, sia in ambito formativo che professionale – si legge in una nota della Camera di commercio -. In questa ottica, l’orientamento degli studenti continuerà a rappresentare un asse portante delle attività che il sistema camerale svolge per promuovere e sostenere un crescente collegamento tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con la propria missione istituzionale ed il ruolo attribuito dalla recente riforma. La sfida per il nuovo anno sarà invece quella di avvicinare concretamente i giovani al mondo del lavoro, intervenendo prioritariamente su due fronti: la certificazione delle competenze acquisite nei Pcto e la promozione degli Its”.

“Ambiti di intervento complementari, ma strettamente collegati, che mettono al centro dell’attenzione le competenze e la valorizzazione delle stesse, quale prerequisito fondamentale per rispondere ad un’esigenza crescente di professionalità da parte del sistema di impresa – termina il comunicato -. Anche i numeri dello scorso anno scolastico confermano, da un lato, l’impegno della Camera a favore delle scuole e, dall’altro, l’interesse e l’apprezzamento, del sistema scuole del territorio verso l’offerta della Camera di commercio”.

“La Camera di commercio è pronta anche quest’anno a mettere a disposizione degli studenti e delle scuole know-how ed esperienza nell’azione di orientamento al lavoro e alle professioni – commenta il presidente Riccardo Breda – con l’obiettivo di avvicinare sempre più gli studenti al mondo del lavoro e aiutare a colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Per il nuovo anno scolastico cercheremo di offrire a sempre più giovani esperienze formative di qualità e coerenti con i loro percorsi scolastici. Auguro a tutti, studenti, insegnanti e famiglie un sereno e proficuo anno scolastico”.