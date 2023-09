Inizia la scuola e riparte lo scuolabus gratuito: gli orari provvisori

Scarlino (Grosseto). Inizia la scuola e riparte lo scuolabus gratuito. Il servizio di trasporto scolastico, come gli anni scorsi, è gratuito per le famiglie degli studenti scarlinesi: l’unica richiesta è il versamento di 5 euro per il rilascio di un tesserino identificativo.

Da venerdì 15 settembre riprendono le corse e laAmministrazione comunale ha programmato gli orari, che per adesso sono provvisori, delle varie fermate. Sul sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it) si possono trovare tutti gli orari.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio associato Pubblica istruzione al numero 0566.38529 (Carla Brunese) o inviare una mail all’indirizzo c.brunese@comune.scarlino.gr.it.