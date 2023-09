Lavori di pulizia: posticipata l’apertura del nido d’infanzia comunale

Grosseto. Il Comune di Grosseto informa le famiglie interessate che l’inizio delle attività del calendario didattico del nido d’infanzia comunale di via Merloni verrà posticipato indicativamente a mercoledì 20 settembre, per i riconfermati, e a lunedì 25 settembre, per i nuovi iscritti.

Sarà cura del personale del servizio interessato tenere prontamente informati i genitori.

I lavori

A seguito dei lavori di riqualificazione avvenuti quest’estate, gli spazi della struttura sono adesso oggetto di operazioni di pulizia e ripristino. Tutto il personale sta lavorando affinché la struttura possa riaprire presto, accogliendo nel migliore dei modi i bambini e i le loro famiglie.

L’amministrazione comunale si scusa per il disagio.