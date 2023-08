Come scegliere la Facoltà: Giornata dell’orientamento alla Fondazione Polo universitario

Grosseto. Il 5 settembre, dalle 9 alle 14, in occasione dell’incontro per la compilazione della domanda per la borsa di studio Dsu Toscana per l’anno accademico 2023/2024 (https://www,unisi,it/unisilife/eventi/borsa-di-studio-dsu-toscana-incontri-informativi-grosseto) si svolgerà la giornata di orientamento nel la sede di Grosseto dell’Università di Siena, alla Fondazione polo universitario grossetano, in via Ginori 43: una preziosa occasione per

conoscere i percorsi formativi disponibili in città;

visitare la sede con i laboratori, le aule e le biblioteche;

incontrare i docenti, il personale del Polo e gli studenti tutor;

Il programma

Incontro per la compilazione della domanda per la borsa di studio Dsu Toscana per l’anno accademico 2023/2024, dalle 9 alle 14, Aula delle Colonne;

L’offerta formativa dell’Università di Siena a Grosseto:

– laurea in Economia e Commercio; laurea in Scienze economiche e bancarie; professoressa Valentina Carlino, Dipartimento di Studi aziendali e giuridici, dalle 10 alle 12, aula 4;

– laurea in Infermieristica, professoressa Monica Ulivelli, Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e Neuroscienze, dottoresse Fulvia Marini e Laura Santini, Azienda Usl Toscana Sud Est, dalle 10.30 alle 12.30, aula magna 2;

– laurea in Scienze dell’educazione e della formazione – Curricula: educatore nei servizi per l’infanzia; educatore sociale, Professoressa Maria Rita Mancaniello, Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, dalle 9 alle 14, aula 7;

– laurea in Scienze politiche – Curricula: governo e amministrazione, storico politico, studi internazionali e laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni – Curricula: tributi, economia e diritto; comunicazione, marketing territoriale e turismo, professoressa Eleonora Belloni, Dipartimento di Scienze politiche e internazionali, dalle 10 alle 12, aula 6;

– laurea in Scienze storiche e del patrimonio culturale – Curricula: archeologia, storia dell’arte, storia e documentazione, spettacolo, professoressa Mara Sternini, Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, dalle 9 alle 13, aula 3;

– laurea magistrale in Giurisprudenza e laurea in Servizi giuridici – Curricula: amministrazione, sicurezza e servizi al territorio; patrimonio culturale, turismo e sistemi agroalimentari, professoressa Stefania Pietrini, Dipartimento di Giurisprudenza, dalle 11 alle 12, aula 8;

“Come scegliere, come studiare”, con le studentesse tutor Federica Marino e Martina Abbondio, dalle 9 alle 14, aula 2;

con le studentesse tutor Federica Marino e Martina Abbondio, dalle 9 alle 14, aula 2; “Come immatricolarsi e i servizi agli studenti”, con l’Ufficio studenti e didattica sede di Grosseto, dalle 9 alle 14.

Per informazioni: