Scuola, al via i lavori del Comune: ecco gli interventi previsti

Capalbio (Grosseto). Sono cominciate le operazioni di ripristino del muro nell’area di pertinenza della scuola di Capalbio capoluogo. “La nostra amministrazione – dichiara Marzia Stefani, assessore con delega ai lavori pubblici – prosegue nella politica di recupero e valorizzazione degli spazi comuni. Interventi di questo genere non solo modernizzano le aree e le infrastrutture interessate, ma accrescono la sicurezza dei cittadini che ne usufruiscono”.

I lavori

Si stanno, inoltre, tenendo le operazioni di manutenzione ordinaria in tutti i plessi del territorio capalbiese, rendendo così le strutture pronte e funzionanti al momento della riapertura delle scuole.

“Garantire il corretto funzionamento delle aule – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla scuola – è un atto doveroso. Per questa ragione abbiamo voluto che gli interventi di manutenzione in tutti i plessi scolastici si svolgessero con largo anticipo, consapevoli che i nostri ragazzi e bambini meritino degli spazi perfettamente in grado di accoglierli e di supportare la loro istruzione e crescita personale”.