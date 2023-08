“Pacchetto scuola”, pubblicato il bando: come richiedere i contributi

Colline Metallifere (Grosseto). E’ stato approvato il bando per il contributo regionale denominato “Pacchetto scuola“.

Fino al 22 settembre è possibile fare domanda per questa misura, che si rivolge a studenti residenti nei comuni dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere (Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada) di età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni, compiuti entro il 22 settembre 2023) iscritti per l’anno scolastico 2023/24 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o degli Enti locali) oppure iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata.

I requisiti

I richiedenti devono far parte di nuclei familiari con Isee (Indicatore economico equivalente) non superiore all’importo di 15.748,78 euro. I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili. Il beneficio può essere richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne. La domanda di ammissione al bando diretta all’Unione deve essere presentata entro il 22 settembre 2023 indicando l’Iban del richiedente sul quale l’amministrazione verserà il relativo contributo. L’importo del “Pacchetto scuola” è unico per ogni ordine di scuola e classe di corso e va da un minimo di 130 euro ad un massimo di 300 euro.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale telematico dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, con accesso mediante Spid o Cie. Si potrà accedere al portale telematico direttamente dal seguente link: https://www.halleyweb.com/unionemontanacm/zf/index.php/spid/index/pre-login

Per maggiori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: