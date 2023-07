Trasporti: Tiemme gestirà il servizio scuolabus nel comune di Grosseto

Grosseto. È tempo di vacanze, ma Tiemme pensa già al nuovo anno scolastico. L’azienda, con una lunga esperienza nel campo dei trasporti e dei servizi per la mobilità, ha vinto il bando per la gestione del trasporto scolastico nel Comune di Grosseto per il quinquennio 2023 – 2028.

Gli scuolabus

Il trasporto scolastico è uno dei fiori all’occhiello di Tiemme: sono oltre 10mila i bambini che ogni giorno vengono accompagnati a scuola e circa 4 milioni i chilometri percorsi per coprire il servizio, che può contare su 110 mezzi e sulla professionalità di 140 autisti. I comuni che, ad oggi, si avvalgono degli scuolabus di Tiemme sono 37. Un servizio apprezzato dalle amministrazioni comunali per la qualità, l’efficienza e il livello di sicurezza. Tutti gli scuolabus, infatti, sono muniti di software che consentono di mappare da remoto lo svolgimento del servizio al fine di innalzare ulteriormente la sicurezza dei minori a bordo e garantire informazioni e trasparenza alle famiglie e ai genitori.

“Siamo felici – sottolinea Guido Delmirani, presidente di Tiemme – di potere offrire il nostro servizio di trasporto scolastico nel comune di Grosseto, città che si trova in uno dei territori storici e di riferimento per la nostra azienda. Tiemme si conferma una realtà in crescita, che riesce a tenere insieme il bagaglio di professionalità e di esperienza con la costante ricerca di soluzioni innovative per migliorare i nostri servizi e dare il meglio alle comunità che si affidano a noi. È questo spirito e questo impegno che ci fa guardare con fiducia al futuro e, per rimanere sul trasporto scolastico, anche alle altre gare alle quale stiamo partecipando”.